長征五號墜落點離人類好近　專家：打中人機率比雷擊還低

中國長征五號火箭（Long March 5B rocket）於4月29日發射失控之後，殘骸在5月9日上午10時左右進入大氣層，並墜落於阿拉伯海、近馬爾地夫海域。雖然絕大部分在墜落過程中被大氣層燒毀，目前並未傳出造成傷亡或是財物損失。不過也有不少人開始好奇，被殘骸打中的機率有多高？





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據英國《衛報》（The Guardian）報導，目前估計有9300噸太空垃圾在地球繞行，這一次長征五號火箭墜落，再次引起外界對於衛星碰撞或是碎片污染問題的關注。





▲《衛報》指出估計有9300噸太空垃圾在地球繞行。圖為衛星以及太空垃圾分佈的互動地圖，藍點為已無運作的衛星。（圖／翻攝自AstriaGraph網站）

不只是污染問題，也有不少人擔心在地球生活時，被這些太空垃圾砸中的機率。美國太空總署（NASA）過去曾經表示，被太空垃圾砸中的可能性微乎其微。根據氣象網站AccuWeather報導，太空監測網站SpaceTrack指出，太空垃圾墜落到人周圍半英里（約805公尺）內的機率是1億9690萬分之一，而且不一定會造成死亡。相較之下，人被雷擊中的機率則是1萬5300分之一，而在美國沿海地帶被鯊魚襲擊致死的機率也高達370萬分之一。因此被太空垃圾砸中之前，要先擔心被雷打中或是被鯊魚襲擊因而死的可能。





根據國際法規指出，私人公司發射太空衛星，必須由其所在國承擔責任。這次長征五號火箭墜落，雖然不少科學家也再度強調被砸中的機率很低。但墜落地點距離最近有人居住的島嶼僅只有42公里，讓美國太空總署以及專家痛斥中國資訊不透明、行為不負責任。



