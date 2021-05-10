立榮爆胎迫降松機！機上74人平安　印度台商班機改降桃機

▲立榮航控遭控訴地勤刁難民眾用「族名」訂位。（圖／NOWnews資料照）
▲立榮航今早發生輪胎爆胎迫降事件。（圖／NOWnews資料照）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-10 12:32:18｜2021-05-10 12:32:29

立榮航空今天上午傳出班機迫降事件，根據民航局表示，立榮航班今（10）天上午在南竿機場降落過程，因為機長察覺主輪疑似受損，所以立即返航台北，並通報松山機場航管，請航管協助目視引導降落。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民航局強調，除了航管全程協助引導，亦立即通報運安會，並出動機場消防車與請軍方、台北市出動消防車於現場待命。根據了解，班機在11：08順利降落松山機場，機上旅客與機組員共74人，目前都平安。

民航局人員也現場檢查，確認班機右側主輪爆胎，目前松山機場暫停起降，飛機停留跑道上，等待運安會派員檢查，相關受影響的航班也要等待恢復起降後補上。

另外，原訂今天早上有29名在印度的台商、僑胞搭乘的日本航班經日本轉機返台，也因為立榮航空班機爆胎卡跑道，導致後方班機無法降落，因此載有印度台商及僑民的日航班機緊急轉降桃園機場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
13.03%86.97%
2021-05-07-2021-05-10
即時
推薦閱讀