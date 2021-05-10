立榮爆胎迫降松機！機上74人平安 印度台商班機改降桃機
立榮航空今天上午傳出班機迫降事件，根據民航局表示，立榮航班今（10）天上午在南竿機場降落過程，因為機長察覺主輪疑似受損，所以立即返航台北，並通報松山機場航管，請航管協助目視引導降落。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-10 12:32:18｜2021-05-10 12:32:29
民航局強調，除了航管全程協助引導，亦立即通報運安會，並出動機場消防車與請軍方、台北市出動消防車於現場待命。根據了解，班機在11：08順利降落松山機場，機上旅客與機組員共74人，目前都平安。
民航局人員也現場檢查，確認班機右側主輪爆胎，目前松山機場暫停起降，飛機停留跑道上，等待運安會派員檢查，相關受影響的航班也要等待恢復起降後補上。
另外，原訂今天早上有29名在印度的台商、僑胞搭乘的日本航班經日本轉機返台，也因為立榮航空班機爆胎卡跑道，導致後方班機無法降落，因此載有印度台商及僑民的日航班機緊急轉降桃園機場。
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