寵妻男星不認鹹濕訊息騷擾 女粉反擊「聊天紀錄還留著」
大陸饒舌歌手GAI（周延）因為節目《中國有嘻哈》走紅，自2018年與太太王斯然結婚後，時常在公開場合放閃，沒想到最近卻被爆出他與女粉絲的鹹濕對話，引起熱議。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-10 12:45:09｜2021-05-10 12:49:17
女粉絲貼出與GAI在2016年的微博私訊對話紀錄，GAI先是表示：「撩看（看）撩不撩得（了），撩不動就算了」、「過來，爺給你東西吃」等字句，甚至打出鹹濕的語句，女粉絲拒絕男方：「你還是撩別個算了」。事後，GAI的經紀公司大動作發聲明駁斥，並提到女粉絲是不實指控，針對這些指控將追究其法律責任。
女粉得知後，在微博上發文反擊，提到這個對話紀錄其實早在2018年就公開過了，也上過微博熱搜，但是當時被GAI的粉絲批評圍剿，讓她只好刪除相關內容，但她透露：「聊天記錄我依然有，如果GAI的團隊一定要在我的截圖水印打上『惡意造謠』4個字顛倒黑白，把我塑造成造謠者形象，我不介意再公開一次、兩次、五次、十次，直到得到誠實的回應為止。」
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