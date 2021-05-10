野球名人房／兄弟隊史最佳十人你選誰？彭政閔竟這樣排！
NOWnews節目《野球名人房》推出全新單集企劃「兄弟隊史最佳十人你選誰？」，由於先前有網友提問，希望彭政閔排出自己心目中的兄弟隊史最佳十人，但恰恰幾乎都排一代象的成員，像是：一壘手王光輝、右外野手林易增，指定打擊竟然選擇奧力偉，就是沒有彭政閔自己，這讓中信兄弟的球員跟教練們都無法接受，因此決定跳出來「自己排」給恰哥看！
運動中心/綜合報導
2021-05-10 20:00:00
首先是中信兄弟的教練黃泰龍率先出頭，擔任這次番外篇的「特派主持人」，要來詢問隊友們的意見，但他自己卻做了「錯誤示範」，沒有將恰哥排進先發陣容，雖然大頭教練「拗」很快，說彭政閔是「精神領袖」，不過最後他還是將彭政閔排在兄弟隊史最佳一壘手。
兄弟象隊曾出產許多頂尖球星，要排隊史最佳陣容對中信兄弟的球員來說是一件非常困難的事情，不過對周思齊來說是易如反掌，連誰可以擔任替補都瞭若指掌。有趣的是在左外野手的部分，周思齊非常霸氣地說：「我吧！」，充分展現他的自信。
接著訪問到王勝偉、陳江和以及「資深主播」陳雄威，他們都有把彭政閔排進心目中隊史最佳陣容，但投手的部分只有王勝偉選擇養父鐵，其他人清一色都排陳義信，王勝偉表示：「養父鐵是近期印象中最神的，他的指叉球讓人嘖嘖稱奇」。
中信兄弟的球員及教練都一致認為彭政閔是兄弟隊史最佳十人，但彭政閔就是不排自己，究竟原因是什麼？5/10晚間10:00，鎖定《野球名人房》答案揭曉。（編輯：吳忠育）