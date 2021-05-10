聲援馬英九　江啟臣嗆陸委會：兩岸春暖花開又在哪？

江啟臣
▲前總統馬英九日前建議回歸原汁原味的九二共識，遭到陸委會澆冷水。國民黨主席江啟臣10日質詢時，聲援馬英九，並指責蔡政府面對和他們立場相左的言論時，都是用消滅言論自由的態度去敵視。（圖／翻攝國會直播）

記者吳承翰／台北報導

2021-05-10 12:45:03

前總統馬英九日前出席「兩岸重開機 疫後新契機」研討會時，建議蔡政府應回到原汁原味的九二共識，未料此番言論遭到陸委會澆冷水，表示九二共識已經變調，有人再提起，只會徒增國內困擾。國民黨主席、立委江啟臣今（10）日上午在質詢陸委會副主委邱垂正時，直嗆陸委會的態度，反映出蔡政府近年扼殺台灣言論自由，他質問邱「你們說的兩岸新頁在哪？春暖花開又在哪？不要只會嘴巴講講。」

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內政委員會10日邀請陸委會、外交部、國防部、經濟部、國安局列席，針對「美中衝突加劇下的台海情勢發展」進行專案報告並備質詢。

輪到江啟臣質詢時，他用陸委會主委邱太三上任時說的「期待兩岸關係春暖花開」來問，是否真的花開了？邱垂正則回，陸委會期待春暖花開，也盡力維護（兩岸和平），江啟臣不等邱說完，再問「怎麼個期待法？」邱垂正說，希望中國大陸用務實的態度，善意跟我國（交流）。

江啟臣再打斷邱垂正，他指出蔡英文都執政快5年了，除了努力、期待這些言詞外，到底有什麼實際的處置手段？以及邱太三說的建設性模糊，對岸回應了嗎？邱垂正強調，蔡政府該做的都做了，但兩岸要良性互動，對岸也有責任。

江啟臣表示，兩岸關係雙方都有責任，但當馬英九善意建議蔡政府應回歸原汁原味的九二共識時，蔡政府竟回應「會造成台灣內部紛擾」。江啟臣認為不認同九二共識，是民進黨的態度，他也表示尊重，但以執政者來說，蔡政府的回應有失高度。

江指出，如果現在兩岸真的春暖花開，台灣能參加WHA（世界衛生大會），馬英九也不需要大費周章給建議，甚至連民進黨立委也認為兩岸「凜冬將至」，他再問邱垂正，邱太三的「建設性模糊」，是否是整個陸委會的立場？

邱垂正答詢時說，邱太三的說法很清楚，建設性模糊是態度上有善意、務實。江啟臣說，蔡政府的維持現狀、務實處理兩岸關係，結果是台灣多年被WHA拒於門外、邦交國斷了7國，現在又以敵對的態度，面對前任總統的建議，「兩岸新頁在哪？春暖花開又在哪？不要只會用嘴巴講」。

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