印度疫情失控　外交部暫不考慮關閉代表處

▲印度疫情失控，外交部援助印度500個氧氣瓶。（圖／外交部提供）
▲印度疫情失控，外交部援助印度500個氧氣瓶。（圖／外交部提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-10 13:06:45｜2021-05-10 13:08:47

印度新冠肺炎疫情失控，每日新增確診人數超過40萬，累計超過2300萬確診，我國駐印代表處到今(10)日也有8人確診。外交部表示暫不考慮關閉駐印代表處。

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外交部今日發布表示，為因應印度新冠肺炎疫情當前發展情勢及醫療體系困境，以及駐印度代表處確診同仁增加，外交部長吳釗燮已經成立緊急應變小組，政府鼓勵旅居印度的國人返國，但由於目前包租飛機有實際困難，因此政府鼓勵我國國民在本月底之前搭乘日本商業航班至東京轉機回台。

外交部表示，由於駐印度代表處確診人數增加，因此外交部要求全館同仁落實居家上班，以避免接觸，除非有絕對必要，否則不應出外洽公。對於駐處確診同仁，如果因病情必須送回國內治療，外交部將繼續使用CARPS保險公司的後送機制。若屬輕症，則續留印度，並將以視訊方式提供醫療諮詢及診斷。

對於非經手核心業務的部份同仁，外交部將安排他們及眷屬儘速離開印度返回台灣，直到印度疫情穩定；但外交部將確保駐處的核心業務繼續運作。一旦駐處核心業務受到影響，外交部將派遣必要支援人員（已施打疫苗者優先)，以維持駐處重要核心業務順利運作。

外交部指出，目前暫不考慮關閉駐印度代表處。 駐印度代表葛葆萱已表達堅守崗位的決心，將繼續領導駐處對印度的業務，駐印代表及資深同仁將不會撤離，以維繫與印度政府的互動，並繼續為旅居印度的國人提供服務。政府對印度人民的緊急援助行動，外交部將會持續提供必要的救援物資。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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