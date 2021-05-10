印度疫情失控　外交部暫不考慮關閉代表處

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外交部表示，由於駐印度代表處確診人數增加，因此外交部要求全館同仁落實居家上班，以避免接觸，除非有絕對必要，否則不應出外洽公。對於駐處確診同仁，如果因病情必須送回國內治療，外交部將繼續使用CARPS保險公司的後送機制。若屬輕症，則續留印度，並將以視訊方式提供醫療諮詢及診斷。
對於非經手核心業務的部份同仁，外交部將安排他們及眷屬儘速離開印度返回台灣，直到印度疫情穩定；但外交部將確保駐處的核心業務繼續運作。一旦駐處核心業務受到影響，外交部將派遣必要支援人員（已施打疫苗者優先)，以維持駐處重要核心業務順利運作。
外交部指出，目前暫不考慮關閉駐印度代表處。 駐印度代表葛葆萱已表達堅守崗位的決心，將繼續領導駐處對印度的業務，駐印代表及資深同仁將不會撤離，以維繫與印度政府的互動，並繼續為旅居印度的國人提供服務。政府對印度人民的緊急援助行動，外交部將會持續提供必要的救援物資。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。