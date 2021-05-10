陸續停飛14天！陳時中：華航清零計畫2.0斷傳播鏈

指揮官陳時中宣布華航清零計畫。
▲指揮官陳時中宣布華航清零計畫2.0。(圖／截自指揮中心直播畫面)

記者許家禎／台北報導

2021-05-10 15:06:22｜2021-05-10 15:14:27

華航、諾富特飯店群聚再增加，引發外界關注，今（10）日指揮中心指揮官表示，這兩案其中諾富特相對比較可以掌握，但較有風險的是華航部分，因為新確診的案1187從美國到台灣，可能受到案1183傳染，因此發布「華航清零計畫2.0」，等於華航陸續停飛14天，他強調沒有所謂片面決定，而是跟華航一起來討論。

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今日指揮中心宣布新增4例本土確診病例，其中1例為機場防疫旅館員工(案1186)，1例為某航空公司機師(案1187感染源調查中)，2例為案1105(華航貨機師)同住家人(案1199、案1200)。指揮官陳時中表示，目前諾富特案子較能掌握，像是有幾例都是在檢疫所被檢出來，但華航部分就對社區有比較大的風險。

陳時中表示，案1187為案1183機師的接觸者，同為機師，至於是不是同一個機隊的機師，他並沒有明說。但他指出，因為案1187曾到美國，接下來回到台灣，參加公司訓練與案1183搭乘同班車，因此推斷可能受到案1183接觸傳播。

陳時中指出，華航案中環境包括旅社、模擬訓練機，以及大眾交通工具，為了要斷開華航傳播鏈，因此清零計畫要做改變，包括前艙機組員要回數召回檢疫。後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天。相關人員進入社區須建議14天，期滿後採陰才解禁得以進入社區。另外，風險組與安全組不得混飛。

陳時中指出，這樣的作法對華航客貨運業務以及對機組員生活有影響，但做這樣的決定也是痛苦的，但考慮多重病毒可能侵犯到社區，只好採用這樣的做法。他表示，華航運輸量能占整體25%，希望盡速將風險組移到安全組，讓清零計畫對台灣經濟命脈的影響降到最小，今晚會針對未來影響與運作模式持續與華航談。

▲華航、諾富特飯店群聚關係圖。（圖／NOWnews製表）
▲華航、諾富特飯店群聚關係圖。（圖／NOWnews製表）
 

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