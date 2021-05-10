陸續停飛14天！陳時中：華航清零計畫2.0斷傳播鏈

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今日指揮中心宣布新增4例本土確診病例，其中1例為機場防疫旅館員工(案1186)，1例為某航空公司機師(案1187感染源調查中)，2例為案1105(華航貨機師)同住家人(案1199、案1200)。指揮官陳時中表示，目前諾富特案子較能掌握，像是有幾例都是在檢疫所被檢出來，但華航部分就對社區有比較大的風險。

陳時中表示，