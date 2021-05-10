陸續停飛14天！陳時中：華航清零計畫2.0斷傳播鏈

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陳時中表示，案1187為案1183機師的接觸者，同為機師，至於是不是同一個機隊的機師，他並沒有明說。但他指出，因為案1187曾到美國，接下來回到台灣，參加公司訓練與案1183搭乘同班車，因此推斷可能受到案1183接觸傳播。
陳時中指出，華航案中環境包括旅社、模擬訓練機，以及大眾交通工具，為了要斷開華航傳播鏈，因此清零計畫要做改變，包括前艙機組員要回數召回檢疫。後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天。相關人員進入社區須建議14天，期滿後採陰才解禁得以進入社區。另外，風險組與安全組不得混飛。
陳時中指出，這樣的作法對華航客貨運業務以及對機組員生活有影響，但做這樣的決定也是痛苦的，但考慮多重病毒可能侵犯到社區，只好採用這樣的做法。他表示，華航運輸量能占整體25%，希望盡速將風險組移到安全組，讓清零計畫對台灣經濟命脈的影響降到最小，今晚會針對未來影響與運作模式持續與華航談。
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