蓋茲與淫魔富商來往成導火線　美媒曝梅琳達早就想離婚

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達(Melinda Gates)在本月3日時宣布離婚，結束長達27年的婚姻關係。不過有美國媒體爆料，因為比爾蓋茲與與已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係甚篤，讓梅琳達相當不滿，從2019年時就開始跟律師商討離婚事宜。





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根據美國新聞網站《每日野獸》（The Daily Beast）指出，比爾蓋茲以及梅琳達在2013年連袂到曼哈頓豪宅區的一場派對，舉辦地點正是艾普斯坦的住處。而當時艾普斯坦已經被控多項性侵未成年少女、性販運等罪名。身為婦女權益代言人的梅琳達也在事後向朋友抱怨，感到相當不舒服，也不理解比爾蓋茲為何要和艾普斯坦有所來往。





根據《華爾街日報》引述知情人士並援引文件報導，比爾蓋茲與艾普斯坦的關係在2019年被爆出後，梅琳達和比爾蓋茲在疫情期間，就持續的在商討離婚事宜。





外媒指出，比爾蓋茲從2011年開始，就多次和艾普斯坦見面，兩人曾經還一起搭乘專機前往佛州棕櫚灘。比爾蓋茲也和艾普斯坦會面討論合辦基金會等慈善事業，還被爆出比爾蓋茲逗留艾普斯坦的住處直到深夜。不過比爾蓋茲的基金會發言人後續有發出聲明表示，兩人只有針對基金會以及慈善事業進行探討，而比爾蓋茲也相當後悔和艾普斯坦見面。





艾普斯坦過去因為涉嫌召童妓、販賣人口、誘拐未成年少女、性虐未成年少女而入獄待審，不過卻在2019年8月在獄中自縊輕生。雖然比爾蓋茲曾表示後悔與艾普斯坦見面，但仍願意在艾普斯坦被控與未成年少女進行性交易後，搭乘他的專機，因此影響了比爾蓋茲透過慈善活動幫助全球年輕少女的形象。



