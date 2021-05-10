「雞尾酒混打」防印度變種病毒？張上淳這樣說

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針對印度返台班機採檢狀況，指揮中心表示，已採44位，其中39位陰性、2名陽性。另外今天也有印度班機經日本飛回台，全機有60位，其中29位有印度旅遊史，29位中有3位在14天內有相關症狀，一下機就採檢與其他一起送往集中檢疫所分別隔離。外傳這個班機有人沒有陰性報告就上機，為此指揮官陳時中表示，沒有報告除非有特殊理由，否則將會依法開罰。
指揮中心專家小組召集人張上淳表示，針對印度變異病毒株希望能盡量防堵，尤其自印度入境回台的第一時間就會做好防堵工作。陳時中補充，自印度入境台灣後就會進檢疫所，有症狀立刻採檢，檢疫期滿後採陰才會放行，而目前集中檢疫所量能還夠。
而關於印度變種病毒株，外電報導有專家建議疫苗應採「雞尾酒」打法，混打多種版本才有效。為此，張上淳表示，各國專家都有建議與想法，但目前上市的疫苗都是緊急授權，用同一個病毒株蛋白所製造出來，因此沒有所謂的「雞尾酒疫苗」模式。
另外，美國CDC認為氣溶膠能傳播疫情，張上淳則表示，過去美國CDC確實認為室內6英尺，距離約1.5到2公尺可避免發生感染，但新證據指出可能要更遠，因為氣溶膠在空氣中懸浮可能更久的時間，尤其密閉空間即使距離超過2公尺也有機會受到感染，但報告也說這樣的機會滿低的。
張上淳與陳時中仍建議民眾勤洗手、戴口罩、打疫苗，防護越多越好，尤其今日開放65歲以上長者施打AZ公費疫苗，呼籲大家做好防疫工作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。