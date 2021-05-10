為趙介佑喬替代役惹議？余文：照流程走、完全經得起考驗

時任民進黨北市黨部執委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉嫌販毒與詐欺等案件遭送辦。不過根據媒體報導，趙介佑在以家庭因素申請轉調到住家附近的公務單位服家因替代役時，疑似有特權介入關說讓流程加速進行，而承辦人則是涉及馬英九特別費案、現任兵役局業務股長余文。對此余文今（10）日上午接受媒體訪問時，表示一切流程都是照法定程序走，都經得起外界檢驗。





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國民黨台北市議員游淑慧在議會的專案報告中，向台北市長柯文哲爆料，表示有民眾向他檢舉，趙介佑之所以能夠快速審核通過，是因為役政署的某科長，在趙映光像北投區公所辦理申請時，也同步致電區公所，要求該案承辦人加速審查。而趙介佑曠職7天應遭懲處一事，也是因為該科長指示後才未馬上發出公文。游淑慧更加碼爆料，北投區長的兒子也是因此能加速審核。





對此余文在專案報告後接受媒體訪問時，表示相關流程都是依照法定程序，政風處已經介入調查，相信都經得起考驗。余文強調，任何人來申請家庭因素的替代役，都不會刻意去了解是否有特殊背景，對於外界所說「加速流程進行」也並非屬實，都是按照規定在進行，且兵役局原則很明確，都是以照顧市民、關懷役男角度來處理案件，不會因為任何人的背景而有特殊處理。





北投區長于保雲接受訪問時則表示，針對兵役相關申請一切依法行政，而且在網路上申請與親屬到區公所申請都是一樣的流程，最終都會透過E化的方式進行審核，所以不會有特權的情況發生。



