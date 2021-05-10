名家論壇》鬼才阿水／柔道男童事件反應出的迂腐文化

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而當事件遭到媒體批露時，教練也被起底是柔道六段退休法警，但實際上並無授課教練資格，中華民國柔道總會更發布聲明表示，該何姓教練並沒有專業教練執照，也不適合擔任柔道教練，從影片看到的摔法，絕對不是教導幼兒柔道的方式。
老實說，當我點看影片的那個瞬間，我是完全無法呼吸的。
影片還未看完我就關閉了，我心裡清楚明白，那種在心底的傷痛，是因為我明白每個孩子都是父母的心頭肉，沒人希望看到一個毫無反抗能力的小孩，在大人的惡意下成為亡魂。
一個本應該活潑可愛的7歲年紀，如今卻只剩下昏迷指數3。
過去我也從小就在相當權威與嚴厲的教育環境中長大，這當然與我在軍人家庭中長大有關，但當我年齡逐漸增長後，更明白不合理的要求應該叫做磨難，不該叫做磨練。
我相信大家或多或少成長的歷程中都會遇到這種事情，我們既然都曾經歷過這種可怕的傷痛，更不應該讓其傳承下去。
這次蒐集資料時發現許多人對於台灣的法條太過陌生，在這邊補上補充資訊。
在法律上，在判決確定以前被告都是無罪的，而羈押是在偵查及審判期間為確保案件得以順利進行，而為的一種人身自由限制，並非羈押就是代表被告真的有犯罪，交保亦非罰錢了事、不追究法律責任，僅是代替羈押的方式，又稱之為「具保」此刑事訴訟所規定「強制處分」，被羈押人（被告）只要繳出這筆金額（保證金），就可以獲釋。
●鬼才阿水／網紅作家
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