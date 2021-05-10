名家論壇》鬼才阿水／柔道男童事件反應出的迂腐文化

▲台中一名國小一年級的男童上柔道課遭重摔腦死，檢方聲押無照教練獲准。（圖／取自《Pixabay》）
▲台中日前發生一名國小一年級男童上柔道課遭教練、學長重摔腦死，引發社會對無照教練、訓練不當致死的探討。示意圖。（圖／取自《Pixabay》）

文/鬼才阿水

2021-05-10 13:36:52

當過兵的男生最耳熟能詳的一句話，就是長官總愛說「合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練」這句話最嚴重的一件事情，就是完全失去了訓練尺度，更將不當的訓練當成成長的一部分，而幸運的人即使身體撐了過去，心裡卻永遠留下一道傷疤，而自身條件無法撐住的人，則永遠離開了這個世界。

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最近台中一名7歲男童，在柔道館練習的時候，被學長與教練重摔27次，造成嚴重的腦震盪情況，最終造成腦死，而即使過程中，該男童已經多次求饒，甚至表達不舒服與疼痛時，該教練仍然沒有停止該行為，最終造成憾事發生。

而當事件遭到媒體批露時，教練也被起底是柔道六段退休法警，但實際上並無授課教練資格，中華民國柔道總會更發布聲明表示，該何姓教練並沒有專業教練執照，也不適合擔任柔道教練，從影片看到的摔法，絕對不是教導幼兒柔道的方式。

老實說，當我點看影片的那個瞬間，我是完全無法呼吸的。

影片還未看完我就關閉了，我心裡清楚明白，那種在心底的傷痛，是因為我明白每個孩子都是父母的心頭肉，沒人希望看到一個毫無反抗能力的小孩，在大人的惡意下成為亡魂。

一個本應該活潑可愛的7歲年紀，如今卻只剩下昏迷指數3。

過去我也從小就在相當權威與嚴厲的教育環境中長大，這當然與我在軍人家庭中長大有關，但當我年齡逐漸增長後，更明白不合理的要求應該叫做磨難，不該叫做磨練。

我相信大家或多或少成長的歷程中都會遇到這種事情，我們既然都曾經歷過這種可怕的傷痛，更不應該讓其傳承下去。

這次蒐集資料時發現許多人對於台灣的法條太過陌生，在這邊補上補充資訊。

在法律上，在判決確定以前被告都是無罪的，而羈押是在偵查及審判期間為確保案件得以順利進行，而為的一種人身自由限制，並非羈押就是代表被告真的有犯罪，交保亦非罰錢了事、不追究法律責任，僅是代替羈押的方式，又稱之為「具保」此刑事訴訟所規定「強制處分」，被羈押人（被告）只要繳出這筆金額（保證金），就可以獲釋。

●鬼才阿水／網紅作家

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