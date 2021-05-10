温嵐不捨至親離世　3度痛哭希望時光倒流

已經5年沒發片的温嵐，終於推出單曲《如果你在我身邊》，錄音過程想起外婆、舅舅和表弟等已不在人世的親人，3度淚灑錄音室，對此她說：「這首歌勾起我許多回憶，大家要好好珍惜身邊的每一種緣份。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

温嵐透露，單曲《如果你在我身邊》她唱得很走心，「在錄音室腦海中浮現很多逝去親人的畫面，小時候大家常在一起家族聚會，長大後反而因為工作關係，很少時間跟他們相處，所以唱這首歌的時候，內心有很大的失落感與不捨，如果時光能倒流，希望多陪伴他們」。

▲温嵐暌違5年推出單曲《如果你在我身邊》。（圖／嵐圖提供）