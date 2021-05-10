温嵐不捨至親離世　3度痛哭希望時光倒流

已經5年沒發片的温嵐，終於推出單曲《如果你在我身邊》，錄音過程想起外婆、舅舅和表弟等已不在人世的親人，3度淚灑錄音室，對此她說：「這首歌勾起我許多回憶，大家要好好珍惜身邊的每一種緣份。」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-10 22:00:00
温嵐透露，單曲《如果你在我身邊》她唱得很走心，「在錄音室腦海中浮現很多逝去親人的畫面，小時候大家常在一起家族聚會，長大後反而因為工作關係，很少時間跟他們相處，所以唱這首歌的時候，內心有很大的失落感與不捨，如果時光能倒流，希望多陪伴他們」。
此外，為了工作，温嵐預計在大陸待上半年，上月先飛上海隔離，不只在機場為她做核酸檢測的工作人員是多年粉絲，連在隔離酒店辛苦工作的防疫人員，也都等著她出關，直到她正式踏出酒店大門那一刻，大家終於站成一排與她合照，熱情的温嵐當場清唱《夏天的風》，謝謝他們14天的照顧。
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