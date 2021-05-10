確診機師5／3曾去福華！飯店緊急關閉「七賢吧」7天

▲指揮中心表示，確診機師曾到過福華大飯店。（圖／翻攝福華大飯店官網）
▲指揮中心表示，確診機師曾到過福華大飯店。（圖／翻攝福華大飯店官網）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-10 14:34:32｜2021-05-10 14:47:14

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增3例本土及1例感染源調查中COVID-19確定病例，其中1例為機場防疫旅館員工(案1186)，1例為某航空公司機師(案1187感染源調查中)，2例為案1105同住家人(案1199、案1200)。

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其中針對案1187，指揮中心指出是本國籍40多歲男性，為某航空公司機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183之居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值16)，感染源調查中。已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。

指揮中心也公布案1187的活動史，發現他在5/3曾到過台北福華大飯店，以及5/4曾到過餡老滿（南港店）。

▲指揮中心公布案1187足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布案1187足跡。（圖／指揮中心提供）
對此，飯店也者也急發聲明，福華大飯店表示，「七賢吧」目前已經全面關閉，且昨天晚上都已經全面消毒。

聲明全文：首先感謝各位對於台北福華大飯店的愛護與支持，我們一直秉持遵守防疫規範，關心所有賓客、全體員工及其家人的健康安全。在此聲明110年5月9日接獲台北市衛生局通知，有確診案例於5月3日至飯店七賢吧消費，飯店接獲消息後謹慎協調並妥善處理後續消毒防疫工作。

昨 (5/9) 晚隨即安排廠商施用消毒藥劑進行飯店消毒工作；包括所有公共場域(含一樓名品商店街、飯店一樓全區、七賢吧、戶外游泳池、客用電梯)、飯店B1區域(含名品商店街、餐廳、男女員工更衣室、員工餐廳、辦公室、員工電梯)。 七賢吧停止營業七天，期滿後會將再進行加強消毒；館內各餐廳皆使依規定進行環境清潔，以確保飯店賓客健康安全及飯店前線服務人員安全無虞。

關於可能接觸之同仁健康安全事宜，飯店給予妥善協助及安排後續七天自主健康管理作業。 飯店持續嚴格要求所有工作人員於館內時，每天兩次測量額溫，服務時必需全程配戴口罩及手套，並於執行勤務時隨時以酒精消毒及勤洗手。

飯店保持嚴謹態度處理相關事務，在全體同仁協助及努力下，飯店維持正常運作。台北福華大飯店特別感謝所有媒體朋友的關心與支持，並在此提供相關聲明，敬祝各位健康平安，謝謝。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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