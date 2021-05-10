確診機師5／3曾去福華！飯店緊急關閉「七賢吧」7天

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增3例本土及1例感染源調查中COVID-19確定病例，其中1例為機場防疫旅館員工(案1186)，1例為某航空公司機師(案1187感染源調查中)，2例為案1105同住家人(案1199、案1200)。

我是廣告 請繼續往下閱讀

其中針對案1187，指揮中心指出是本國籍40多歲男性，為某航空公司機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183之居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值16)，感染源調查中。已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。

指揮中心也公布案1187的活動史，發現他在5/3曾到過台北福華大飯店，以及5/4曾到過餡老滿（南港店）。