確診機師5／3曾去福華！飯店緊急關閉「七賢吧」7天

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指揮中心也公布案1187的活動史，發現他在5/3曾到過台北福華大飯店，以及5/4曾到過餡老滿（南港店）。
對此，飯店也者也急發聲明，福華大飯店表示，「七賢吧」目前已經全面關閉，且昨天晚上都已經全面消毒。
聲明全文：首先感謝各位對於台北福華大飯店的愛護與支持，我們一直秉持遵守防疫規範，關心所有賓客、全體員工及其家人的健康安全。在此聲明110年5月9日接獲台北市衛生局通知，有確診案例於5月3日至飯店七賢吧消費，飯店接獲消息後謹慎協調並妥善處理後續消毒防疫工作。
昨 (5/9) 晚隨即安排廠商施用消毒藥劑進行飯店消毒工作；包括所有公共場域(含一樓名品商店街、飯店一樓全區、七賢吧、戶外游泳池、客用電梯)、飯店B1區域(含名品商店街、餐廳、男女員工更衣室、員工餐廳、辦公室、員工電梯)。 七賢吧停止營業七天，期滿後會將再進行加強消毒；館內各餐廳皆使依規定進行環境清潔，以確保飯店賓客健康安全及飯店前線服務人員安全無虞。
關於可能接觸之同仁健康安全事宜，飯店給予妥善協助及安排後續七天自主健康管理作業。 飯店持續嚴格要求所有工作人員於館內時，每天兩次測量額溫，服務時必需全程配戴口罩及手套，並於執行勤務時隨時以酒精消毒及勤洗手。
飯店保持嚴謹態度處理相關事務，在全體同仁協助及努力下，飯店維持正常運作。台北福華大飯店特別感謝所有媒體朋友的關心與支持，並在此提供相關聲明，敬祝各位健康平安，謝謝。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。