國際局勢持續變化　蔡英文：團結台灣深化民主人權

總統蔡英文今（10）日出席由東吳大學舉辦的「當民主已成信仰—傅正逝世三十週年新書發表會暨頒獎典禮」。蔡英文在致詞時表示，傅正無私無畏精神，至今仍影響著台灣；儘管國際局勢持續演變，但政府會堅持價值、團結台灣，續推動轉型正義，深化民主自由人權，讓台灣在國際變局屹立不搖。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-10 14:18:15
蔡英文今日出席「傅正逝世30週年新書發表會暨頒獎典禮」致詞時表示，傅正是台灣民主運動的關鍵人物，歷經白色恐怖，並在戒嚴風聲鶴唳時期堅持理念，前後兩次籌組政黨；「民主政治需要有不同聲音的反對黨存在」是傅正的信念，他始終相信，透過相互監督，良性競爭，國家社會才會持續進步。
蔡英文說，有許多人都記得傅正「不惜以自由為代價、乃至於生命為代價，所追求的，第一是民主、第二是民主、第三是民主，除了民主，只有民主」的名言，傅正不只身體力行，也把信念深深扎根在年輕學子心中，無私無畏的精神至今仍影響台灣，值得每個台灣人了解認識，永遠感念推崇；這是一段很重要的歷史，必須永久傳承下去，讓每個世代的台灣人，從傅正的經歷中，體悟到台灣民主運動的縱深，更加珍惜現在擁有的一切。
蔡英文也強調，儘管國際局勢持續在變，但政府依然會堅持價值、團結台灣，繼續推動轉型正義，深化發揚民主、自由、人權，讓台灣在國際變局中屹立不搖。