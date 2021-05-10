中醫藥學與生態之旅兼備 新北小神農華佗生態營開放報名
孩子的暑假活動安排好了嗎？新北市政府衛生局與新北市中醫師公會聯手舉辦的「小神農華佗生態營」，今年移師到林口的亞太生態園區舉辦，歡迎設籍新北市各公私立國小3至6年級學童，把握機會在5月24日至28日上衛生局的官網報名。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-10 14:19:38
衛生局長陳潤秋表示，「小神農華佗生態營」除教導學童認識刮痧器具與穴位、由中醫師示範正確刮痧方法、製作聰明午安枕等闖關式遊戲，還結合園區多元豐富的植物生態，新增常見藥用植物的辨識解說與香草茶DIY，教育學童常見中藥材原有植物樣貌，以具有藥材與植物實物辨識能力；另外也結合園區設施，新增搗麻糬、擂茶DIY，及活潑有趣的鐳射奇幻迷宮等團體活動。
衛生局食藥科長楊舒秦說，廣受歡迎的「小神農華佗營」，將在7月25日及8月1日舉辦兩梯次一日營活動、每梯次各100名；此外，每年開放網路報名隨即秒殺，呼籲家長及小朋友把握機會，報名採線上申請，5月24日上午9時至28日下午5時開放網路填表，錄取名單將在6月3日的上午10時公布於衛生局官網，歡迎請新北市政府衛生局的網站填寫報名梯次。