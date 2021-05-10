林明禎出賣凍齡辣媽　母女秀深V事業線

「大馬E級女神」林明禎有著俏麗的外表、傲人的身材，因此有「真人版娜美」的封號，而昨（9）日是母親節，她在社群媒體上公開與媽媽一起跳舞的影片，媽媽的凍齡外貌意外引起關注。

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林明禎在IG貼出與媽媽一起忘情扭腰擺臀的短片，影片中，林明禎穿著白色的短上衣，露出香肩、螞蟻腰，媽媽則是穿著深V花洋裝，母女倆跟著音樂跳舞，模樣看起來非常輕鬆、愜意，而她在貼文中寫道：「

Happy Mother's Day 媽咪 I love you & missss you muchmuch mom

。」也透露還沒辦法回家，只好發舊文。此外，林明禎也在限時動態上貼出媽媽手舞足蹈在街上蹦蹦跳跳逛街的身影。

▲林明禎（右）媽媽的凍齡外貌，讓網友驚嘆2人像是姊妹。（圖／翻攝林明禎IG）

影片一公布後，林明禎好友、粉絲紛紛留言，許多人表示「這是姊妹吧」、「是姊姊吧」、「媽媽太美了」、「媽媽好年輕」，還有人幽默回覆：「岳母，母親節快樂。」