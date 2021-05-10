無薪假減至3782人　勞動部：保守看待

勞動部今（10）日公布最新減班休息（無薪假）統計，本期實施無薪假的企業共394家、3782人，與上期相比減少440人。但勞動部認為，由於正值月初，可能統計有時間差，仍保守看待，觀察後續發展。
記者張志康/綜合報導
2021-05-10 14:28:21
勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計394家，實施人數3782人，與5月3日公布實施家數447家、人數4222人相比，這次減少53家，人數減少440人。
不過勞動部也坦承，是每個月剛開始的新資料，可能會有月底、月初的效應，也就是事業單位可能上月底實施結束，新的一個月要重新申請、或是已申請但資料仍在地方政府統計，可能會有一點時間差，因此對於人數下修還是「保守看待」。
從本期的資料來看，製造業相對來說趨於穩定，運輸及倉儲業、支援服務業人數卻都下修，然而這兩個產業是目前影響最重的兩個類別，在大環境還沒有改變之前，還是會持續觀察。
目前實施無薪假最多的產業為支援服務業146家，其次為批發零售89家、製造業53家；就實施人數來看，最多的是運輸及倉儲業1270人，其次為支援服務業916人、製造業685人。