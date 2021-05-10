Tag人物／少女寵物標本師 作品成青峰MV亮點

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對死亡充滿好奇，第一次見到遺骸竟著迷。
「第一次的屍體好像是死貓，那個時候只覺得為什麼貓死後，臉會這麼猙獰 ？」金毛說，她第一次見到屍體，大約是在國高中時期，當時她靜靜的觀察死掉的貓咪許久，她也不知道該怎麼處置，直到有善心人士用外套將貓咪包起移到路邊，當時的她只是默默觀察死亡的樣貌。
金毛原本是一個普通的上班族，偶爾兼職外拍模特時，喜歡往廢墟或荒郊野外跑，那些地方通常會看到一些自然死亡的動物屍體，起初她只是拍照做個紀錄，偶然她意識到或許可以把撿到的動物大體做成標本保存，於是開始上網自學如何做標本，開始了她製作標本的旅程。
金毛一開始的資源有限，經常將動物屍體冰在自家的冰箱，還會不小心嚇到同住的阿嬤和阿姨，後來有飼主委託金毛製作寵物的標本，金毛才成立工作室，終於有了標本專屬的冰櫃。問金毛說，家人會不會排斥她的工作？她回：「爸爸年輕時也喜歡撿動物屍體，因為我主修時尚造型設計，爸爸還建議我可以去幫大體化妝、成為禮儀師。」
形象是生命存在過的痕跡。
要成為標本師，必須先有勇氣面對遺體，當生命消逝留下的是腐臭、爛肉的皮囊，要恢復栩栩如生的樣貌，這個工作等同於逆天和時間對抗，標本師需要極大的耐心與細心，必要時將羽毛一根一根的接上，當中所要承受的同時是心理與生理上的負擔，這不是每個人都可以扛住的。
金毛目前主要的訂單是來自寵物飼主，許多飼主在寵物過世後，希望可以保留寵物生前的形象，在收到飼主委託後，金毛會評估所有的條件，給飼主建議可以做成什麼樣的標本。
「只是想把它保留下來，或是說把它當成一種藝術品也可以」，金毛處理過的動物標本不計其數，她也將自己曾經養的鬥魚製成靜置標本，她坦言這種情緒很複雜，因為你經歷了牠完整的生命歷程，你會感到驚奇生命在結束之後，並非化為烏有，許多飼主在收到標本時會流淚，大概也是這種複雜的心情，生命會消逝、花朵會枯萎，標本的存在或許只是想留下一個，曾經存在過的痕跡。
生命消逝是每個人都會遇到的課題
「生命消逝這件事情，是每個人、每個物種都一定會遇到的問題，與其害怕還不如欣然的接受它。」這是金毛對生命的看法。
金毛撿拾的動物遺骸中，遇過受虐的狗狗、受傷的羊隻……等，從牠們所遺留的軀殼，可以大致看出他們曾經的過往與遭受的待遇，對於動物的遺骸，金毛要求自己的學徒都要給予尊重，當金毛要開始製作標本時，會有自己特殊的儀式，她會先跟動物說說話，解釋進行的流程，製作過程中要保持敬畏、嚴肅的心情，因為對金毛來說製作標本，是幫助動物善終的另一個模式，她要用最真誠的心呈現出，當生命到達盡頭時最美的樣貌。
【Tag人物小檔案】
●姓名：金毛
●學歷：崇右技術學院/時尚造型設計組
●經歷：
19歲前半工半讀接案替劇組化妝
2017年自學標本創作
●作品臉書專頁：【清晨兩點】標本製作研造室
《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。