諾富特群聚曝6大缺口！立委批民航局淪防疫局外人

邱臣遠
▲諾富特群聚疫情持續擴大，台灣民眾黨立委邱臣遠批評曝6大缺口，而民航局慘淪為防疫局外人。(圖／邱臣遠辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-10 14:52:10｜2021-05-10 14:52:42

華航諾富特飯店群聚疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心今(10)日下午再公布新增3例本土確診與1例感染源調查中，台灣民眾黨立委邱臣遠批評諾富特群聚曝6大缺口，而民航局慘淪為防疫局外人。

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邱臣遠委員今（10）日召開「諾富特之亂，民航局慘淪防疫局外人？」記者會，邱臣遠質疑，從4月14日縮短居家檢疫時間，再到4月29日諾富特飯店大清空，身為督導管理權責機關的民航局事前都不知情，他痛批「民航局慘淪防疫邊緣人」。

邱臣遠表示，外籍航空機組員（不入境）與國籍航空機組員（需入境）在諾富特非防疫旅館（亦即一館）同層混居，民航局到底事先知不知道？如果不知情，「國籍航空公司實施機組人員健康管控強化措施作業原則」形同虛設。

邱臣遠另指出，此次諾富特群聚感染案是由一連串的失職失能所造成，並且至少存在「降低機組員居家檢疫時間為3+11決策失當」、「民航局被當塑膠？關鍵督管角色沒功能」、「國籍、外籍航空機組員及一般民眾在非防疫旅館同層混居」、「開放一般旅館分層分流收受居家隔離者」、「諾富特確診到清空，空窗期長達九天」以及「疫調資訊不同步，地方無法第一時間有所作為」等六大破口。

邱臣遠也表示，去年8月為了解決防疫旅宿量能不足的問題，指揮中心研議增分層、分區收受隔離，但根據媒體報導，在相關會議中，六都對此都表示反對，認為有風險，台北市更是早早質疑過，但指揮中心信誓旦旦的說，落實隔離不接觸訪客及動線分流即可避開感染風險，「現在諾富特用事實打臉。」

邱臣遠呼籲，指揮中心應該徹底檢討改善現行防疫制度缺失，防疫不能鬆懈，若不拴緊防疫措施，恐釀更大風險。

▲1187公共場所活動史。（圖/指揮中心提供）
▲1187公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）
 

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