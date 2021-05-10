諾富特群聚曝6大缺口！立委批民航局淪防疫局外人

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邱臣遠表示，外籍航空機組員（不入境）與國籍航空機組員（需入境）在諾富特非防疫旅館（亦即一館）同層混居，民航局到底事先知不知道？如果不知情，「國籍航空公司實施機組人員健康管控強化措施作業原則」形同虛設。
邱臣遠另指出，此次諾富特群聚感染案是由一連串的失職失能所造成，並且至少存在「降低機組員居家檢疫時間為3+11決策失當」、「民航局被當塑膠？關鍵督管角色沒功能」、「國籍、外籍航空機組員及一般民眾在非防疫旅館同層混居」、「開放一般旅館分層分流收受居家隔離者」、「諾富特確診到清空，空窗期長達九天」以及「疫調資訊不同步，地方無法第一時間有所作為」等六大破口。
邱臣遠也表示，去年8月為了解決防疫旅宿量能不足的問題，指揮中心研議增分層、分區收受隔離，但根據媒體報導，在相關會議中，六都對此都表示反對，認為有風險，台北市更是早早質疑過，但指揮中心信誓旦旦的說，落實隔離不接觸訪客及動線分流即可避開感染風險，「現在諾富特用事實打臉。」
邱臣遠呼籲，指揮中心應該徹底檢討改善現行防疫制度缺失，防疫不能鬆懈，若不拴緊防疫措施，恐釀更大風險。
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