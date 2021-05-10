南屯垃圾暫存場臭氣沖天　議員批超收無法處理

台中市南屯文山焚化廠超收過量垃圾，垃圾暫存場大量垃圾堆放如山，散發出劇烈惡臭。市議員何文海今(10)日痛批，天候炎熱產生惡臭造成臨近文山等5里居民飽受其害。市府應設置垃圾接收處理總量管制標準，不應讓暫存場持續堆放待處理垃圾，影響民眾生活品質。環保局副局長陳政良說，暫置垃圾每天消毒，預計6月底前全部移除。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-10 14:43:23
何文海指出，文山焚化廠4月垃圾進廠量高達20366公噸，焚化量只有16697公噸，待轉出量高達3000多公噸。因文山垃圾處理費1公噸僅2000元，相較烏日及后里垃圾焚化處理費2500元便宜許多，廠商垃圾皆往文山焚化場送，市府超收無法處置的垃圾，還需用人民的納稅錢再轉運給烏日及后里場處理，根本是本末倒置，強烈質疑其中是否有圖利廠商之嫌？
何文海表示，台中市垃圾處理量嚴重超出負荷，暫置場如垃圾山，而且還陸續增加中，盧市府只空喊讓台中空氣換新，當地居民卻換來垃圾掩埋場的惡臭空氣，民眾質疑台中市文山焚化爐嚴重超收垃圾無法及時處理，導致臭氣沖天。
何文海說，焚化爐設計必然有一定的處理極限，面對台中市已成為台灣第二大都市，垃圾問題將會越來越嚴重，台中市政府對文山焚化爐沒有確實執行「垃圾接收總量管制」，只想討好廠商，浪費人民納稅錢。
陳政良表示，文山、后里及烏日3座焚化廠，每年皆進行2次歲修檢查，上半年於3月8日至5月31日展開，歲修期間除互相支援調配，近年來垃圾量增加，為避免影響清潔隊準時準點收運，故於文山焚化廠鄰近掩埋場暫置垃圾，滿足清運需求，每日並安排環境消毒，歲修過後將儘速移除進廠焚化。
環保局強調，為解決目前掩埋場暫置垃圾去化問題，環保局除積極辦理文山焚化廠興建移轉案，在垃圾處理過渡期間，將持續執行垃圾減量及增加垃圾多元去化措施，多管齊下減輕焚化廠負荷，提升垃圾去化量能。