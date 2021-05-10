NBA／曾經年薪不到1萬　阿舍哥今夏有望簽2千萬年薪合約

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「Duncan Robinson今年夏天將成為受限制自由球員，這意味著邁阿密(熱火)可以匹配關於他的任何報價．．．他可能會成為一位年薪2000萬美元的球員。」Wojnarowski如此說道，「很多球隊已經準備好開給他一份合約，他們希望熱火不要匹配。但你很難將他從Pat Riley和Erik Spoelstra的手中搶走。」
Robinson連兩個賽季得分都在13分左右，防守、籃板、助攻的表現都乏善可陳，但他自然有讓各隊願意瘋搶他的本錢——如機器人般精準的投籃。生涯至今，他場均可以投進3.3顆三分球，上一季投進270顆三分，打破熱火隊史紀錄，在今年的縮水賽季目前也有231顆。
這就是魔球時代的魅力，總會有一些球員看似不起眼，但在某方面具備長才、能打出驚人效率。Robinson的投籃能為他的球隊帶來外線能力和場上空間，生涯42.2%三分命中率就說明了一切。上賽季在季後賽的表現，也證明他有機會成為一支冠軍球隊中的拼圖。
Robinson第一年的薪資不到1萬美元，去年是141萬美元，今年是166萬美元，而下個賽季他將成為億萬富翁，這位前密西根大學男籃的大四學生，曾經打算成為一名體育記者，如今他卻是憑自己的投籃在NBA贏得了一切。
覺得總管們給太多了？然而這就是目前自由市場上「250三分」頂級射手的標準定價，甚至還少了。根據數據統計，在Robinson之前、過往單賽季曾經投進過250顆三分球的球員僅有10人。
扣除掉薪資和現在差太多的九零年代的兩位球員Dennis Scott和George McCloud，剩下的8位名字是Stephen Curry、James Harden、Paul George、Ray Allen、Damian Lillard、Klay Thompson、Kemba Walker、Buddy Hield。
名氣最小的Hield此前才剛剛簽下4年8600萬美元的合約，Allen受限於時代背景(勞資協議時他巔峰已過)，沒有享受到射手時代的紅利，但其生涯也賺進了1億8435萬美元。Walker在2019年簽下4年1.42億美元的合約，其他人現在的合約均薪都有4千萬左右。
Robinson在2019-20賽季加入了他們的行列，所以他有資格拿到這麼多錢，這就是這個數據時代恐怖又迷人之處。