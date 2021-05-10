NBA／曾經年薪不到1萬　阿舍哥今夏有望簽2千萬年薪合約

熱火球員Duncan Robinson
▲熱火射手Duncan Robinson。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-10 14:58:58

還有比這更勵志的故事嗎？在剛進入NBA第一年Duncan Robinson的保障薪資僅有9475美元(約26萬2984台幣)，在下個賽季他卻有望成為NBA聯盟中「年薪2千萬俱樂部」的一員，這位阿舍乾麵的新代言人正用自己精湛的射術書寫著奇妙的籃球故事。

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身為一名落選秀，Robinson雖然是聯盟的三年級生，但卻已經27歲，而他的體能條件看起來未來的成長幅度也不會太高。但是《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski近日卻在節目上表明，他認為前者今夏可以簽下一張年均薪2千萬的合約。

「Duncan Robinson今年夏天將成為受限制自由球員，這意味著邁阿密(熱火)可以匹配關於他的任何報價．．．他可能會成為一位年薪2000萬美元的球員。」Wojnarowski如此說道，「很多球隊已經準備好開給他一份合約，他們希望熱火不要匹配。但你很難將他從Pat Riley和Erik Spoelstra的手中搶走。」

Robinson連兩個賽季得分都在13分左右，防守、籃板、助攻的表現都乏善可陳，但他自然有讓各隊願意瘋搶他的本錢——如機器人般精準的投籃。生涯至今，他場均可以投進3.3顆三分球，上一季投進270顆三分，打破熱火隊史紀錄，在今年的縮水賽季目前也有231顆。

這就是魔球時代的魅力，總會有一些球員看似不起眼，但在某方面具備長才、能打出驚人效率。Robinson的投籃能為他的球隊帶來外線能力和場上空間，生涯42.2%三分命中率就說明了一切。上賽季在季後賽的表現，也證明他有機會成為一支冠軍球隊中的拼圖。

Robinson第一年的薪資不到1萬美元，去年是141萬美元，今年是166萬美元，而下個賽季他將成為億萬富翁，這位前密西根大學男籃的大四學生，曾經打算成為一名體育記者，如今他卻是憑自己的投籃在NBA贏得了一切。

覺得總管們給太多了？然而這就是目前自由市場上「250三分」頂級射手的標準定價，甚至還少了。根據數據統計，在Robinson之前、過往單賽季曾經投進過250顆三分球的球員僅有10人。

扣除掉薪資和現在差太多的九零年代的兩位球員Dennis Scott和George McCloud，剩下的8位名字是Stephen Curry、James Harden、Paul George、Ray Allen、Damian Lillard、Klay Thompson、Kemba Walker、Buddy Hield。

名氣最小的Hield此前才剛剛簽下4年8600萬美元的合約，Allen受限於時代背景(勞資協議時他巔峰已過)，沒有享受到射手時代的紅利，但其生涯也賺進了1億8435萬美元。Walker在2019年簽下4年1.42億美元的合約，其他人現在的合約均薪都有4千萬左右。

Robinson在2019-20賽季加入了他們的行列，所以他有資格拿到這麼多錢，這就是這個數據時代恐怖又迷人之處。

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