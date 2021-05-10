領土主張還是戰略考量？中國蠶食不丹領土遭指為對抗印度

自從2015年以來，中國在不丹的一座山谷深處，修建了一條從未被人注意到的道路，並建造建築物、軍事檢查哨所。近年來中國頻頻傳出侵佔了不丹的領土建立村莊，外國媒體《外交政策》（Foreign Policy）在5月7日的報導中指出，中國在不丹建立村莊，意在對抗印度。





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2020年4月，中國西藏自治區黨委書記吳英杰探訪海拔約4200公尺高、一處新成立的村莊，還告訴當地居民「大家都是藏族人」，要他們在「邊境雪地種在格桑花的根」、「高掛明亮的五星紅旗」。這一座藏語叫做「揭羅布」（Gyalaphug）的村莊，看上去跟中國一般村莊沒什麼分別，唯一不同的點就是，揭羅布並不在中國內，而是在不丹的領土上。





▲揭羅布的主要行政中心。（圖／翻攝自TIBET DAILY TV）

《外交政策》刊登英國倫敦大學亞非學院副研究員巴聶特的報導，指出中國對於不丹採取「切香腸」策略，一邊蠶食不丹領土，藉此「解決」領土爭議，還能夠順勢削弱印度對不丹的影力。





揭羅布就成為典型案例，中國不只宣布成立揭羅布，還在當地建設了106公里的公路、小型水力發電廠、軍事基地、安全崗哨、衛星接收站及訊號塔。但是外國對於中國侵佔不丹領土並大興土木卻一無所知，因為中國聲稱是蓋在西藏自治區南山市洛札縣（Lhodrak），但從衛星照片來看，這些建設全都在不丹境內。





但揭羅布並不是唯一，印度媒體《NDTV》2020年11月揭露，中國在與不丹、印度的3國交界處「洞朗」建立龐達村（Pangda）。在2017年時，中國與印度曾在這裡與印度發生嚴重軍事衝突，起因是中國在當地興建公路，讓印度以中國侵犯不丹領土為由出兵。





▲2017年中國與印度曾在洞朗地區發生嚴重軍事衝突，但在2020年印度媒體踢爆中國在此齣建立了龐達村。（圖／翻攝自多維新聞）

另外中國和不丹領土爭議地區還包括不丹北部谷地「貝尤爾」（Beyul），當地是不丹的宗教聖地，但隨著不丹牧人以及邊防人員減少到當地活動，中國也藉機佔領當貝尤爾大部分地區。巴聶特指出，如果加上也被中國掌控的曼朱瑪谷地（Menchuma Valley），不丹已經失去了1%的領土。





雖然中國和不丹在1998年簽署了《邊境地區保持和平與安寧協定》，這是第一條，也是唯一一條雙方針對領土爭議所簽訂的協議。但是中國卻在貝尤爾、曼朱瑪谷地大興土木，明顯違反了雙方協定。





不過中國從1990年開始，就不斷釋出訊息，拿貝尤爾要求不丹換西邊爭議地區。但看到中國宣稱擁有主權的貝尤爾範圍為495平方公里，而在不丹西邊的爭議地區則是269平方公里，明顯落差，讓巴聶特認為，中國的目的是在鎖定印度，因為西邊爭議地區除了洞朗以外，還有西里古里走廊（Siliguri Corridor），都是對印度的重要戰略位置。





▲印度與中國在洞朗高原情勢緊張，攸關西里古里走廊敏感地位。（圖／翻攝自Google Maps）

雖然不丹起初有意接受交換方式解決領土爭議，但遲遲沒有達成共識。再加上中國後來在貝尤爾興建公路讓不丹相當不滿。如果不丹持續不妥協，恐怕會破壞中國與不丹建立的友好關係。而強行侵佔不丹的重要宗教聖地，也會引起國際質疑中國佔領當地主權的意圖。



