中市GoStation破300大關　盧秀燕：打造低污染城市

中市GoStation破300大關　盧秀燕：打造低污染城市
▲台中市GoStation電動機車電池交換站正式突破300大關，總數全國第二(圖／柳榮俊攝2021.5.10)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-10 14:58:19

台中市GoStation電動機車電池交換站正式突破300大關。布建橫跨山海屯城29個行政區，總數全國第二。市長盧秀燕今(10)日出席GoStation第300站啟用記者會表示，為鼓勵民眾使用電動機車，市府與中央合力提供高額購車補助，並盤點市有土地加速設置充換電站，讓台中市的電動機車去年成長幅度達六都第一，大幅降低排放污染，展現改善空污的決心。

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Gogoro Network在台灣大道市政大樓附屬平面停車場建置GoStation第300站，今舉行啟用記者會。盧秀燕在Gogoro Network總經理潘璟倫帶領下，6秒內即完成更換電動車電池，肯定操作方式相當便捷輕鬆，呼籲民眾響應低碳交通。

盧秀燕表示，她上任至今，電動機車數量已從2萬3000輛成長至6萬1851輛，朝3倍增邁進，換算目前每年減碳量約1萬8,741公噸，相當於種植104萬棵樹或建置8座台中都會公園的固碳量，GoStation達到第300站是重要的里程碑，市府不僅加強管制空污，更重要的是推動創新綠能，將持續公私協力打造低污染的永續城市。

Gogoro Network總經理潘璟倫指出，全台至今已設置逾2000個換電站，台中市就佔了超過300個站點，平均不到350公尺就能看見一個換電站；此外，台中市也是擁有最多「超級換電站」的城市，提供超過100顆電池，提升車友換電便利性，感謝市府提供機會讓Gogoro Network提供更完善的服務，未來將持續與市府密切合作，往友善綠色基礎建設持續邁進。

車友廖彥鈞分享，現今社會已來到能源轉型的時代，他在 2016年購車時捨棄汽油車種，選擇Gogoro作為代步工具，騎乘至今已非常習慣沒有引擎震動，也無排放廢氣污染的寧靜生活，肯定台中換電的便利性，不用擔心會有電量不足的疑慮，為台中空氣維護盡一份心力。

經發局表示，市府鼓勵民眾汰換老舊機車為電動機車，為提升民眾選購意願，市府公私協力持續布建GoStation，包括全國第一處超級換電站｢草悟廣場站｣、全台唯一考古學家監工的｢惠安停車場站｣，以及台中市第一座公部門站點｢台中州廳站｣；其中，市府提供市有土地完成建置共47站，包括大雅區公所1站、文資處1站、觀旅局1站、運動中心2站、交通局停管處31站，及經發局針對公有開放空間場域辦理標租提供11站；為了持續發展綠色交通，目前已新規劃22站持續建置中。

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