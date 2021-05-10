印度新冠患者染毛黴菌需摘眼球！專家懷疑是因類固醇

▲印度疫情居高不下，確診人數屢創新高。有外媒引述當地醫師說法，發現部分新冠患者在康復後染上毛黴菌症，懷疑是治療期間使用類固醇降低免疫力所致。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度疫情居高不下，確診人數屢創新高。有外媒引述當地醫師說法，發現部分新冠患者在康復後不久染上毛黴菌症，懷疑是治療期間使用類固醇降低免疫力所致。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-10 15:03:48

印度新冠肺炎疫情持續，各國陸續撤僑，雪上加霜的是，該國近日又傳出有些新冠患者，雖然從新冠病毒的威脅中生存下來，卻感染了毛黴菌症，部分人甚至還需要摘除眼球保命。有醫生懷疑，上述病例或許與類固醇治療法有關。

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綜合《BBC》等外媒報導，以馬哈拉施特拉邦為例，200名感染毛黴菌的患者中，就已經有8人死亡。此病症會影響患者鼻竇、大腦及肺部，出現鼻塞、流鼻血、眼睛腫脹等症狀，由於部分患者求診時情況已經相當嚴重，導致醫師必須透過手術摘除眼球，防止感染擴大到腦部以保命。

有醫學專家認為，部分新冠患者在治療新冠肺炎的過程中服用了類固醇，降低了免疫系統的過度反應，但免疫能力下降，或許就讓毛黴菌有機可乘。

報導並引述孟買眼科醫師奈爾(Akshay Nair)的說法，他個人光是4月就已接受到40名毛黴菌症患者，大多數的人為罹患糖尿病的中年人，其中11人必須摘除眼球。在2020年12月至2021年2月期間，奈爾的6名同事也通報58例個案，其中大部分患者是在新冠康復後的12日至15日感染毛黴菌症。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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