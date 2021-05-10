印度新冠患者染毛黴菌需摘眼球！專家懷疑是因類固醇

印度新冠肺炎疫情持續，各國陸續撤僑，雪上加霜的是，該國近日又傳出有些新冠患者，雖然從新冠病毒的威脅中生存下來，卻感染了毛黴菌症，部分人甚至還需要摘除眼球保命。有醫生懷疑，上述病例或許與類固醇治療法有關。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-10 15:03:48
綜合《BBC》等外媒報導，以馬哈拉施特拉邦為例，200名感染毛黴菌的患者中，就已經有8人死亡。此病症會影響患者鼻竇、大腦及肺部，出現鼻塞、流鼻血、眼睛腫脹等症狀，由於部分患者求診時情況已經相當嚴重，導致醫師必須透過手術摘除眼球，防止感染擴大到腦部以保命。
有醫學專家認為，部分新冠患者在治療新冠肺炎的過程中服用了類固醇，降低了免疫系統的過度反應，但免疫能力下降，或許就讓毛黴菌有機可乘。
報導並引述孟買眼科醫師奈爾(Akshay Nair)的說法，他個人光是4月就已接受到40名毛黴菌症患者，大多數的人為罹患糖尿病的中年人，其中11人必須摘除眼球。在2020年12月至2021年2月期間，奈爾的6名同事也通報58例個案，其中大部分患者是在新冠康復後的12日至15日感染毛黴菌症。
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