大里公有市場大變身　轉型樂活館

民國79年完成的大里第一公有零售市場，因動線設計、管理及環境問題影響使用率，歷經台中市政府社會局的重新規劃修繕，轉型為大里樂活館，今(10)日正式開幕啟用，未來不但有閱讀休憩的場所，還有社區送餐及展演空間，令人期待。台中市長盧秀燕出席啟用記者會，與大里人共享喜悅，見證空間活化成功的歷史一刻。

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今大里樂活館開幕活動熱鬧滾滾，盧秀燕親自參與手作布製品課程，欣賞咖啡達人手繪市長自畫像拉花，大讚「好厲害」，主辦單位更邀請到百歲人瑞洪桃阿嬤為大家獻上祝福，盼藉由樂活館各式服務促進長者健康。

盧秀燕表示，樂活館原為公有零售市場，因年久失修，103年變更用地改為社教使用，歷經三任市長終於完工啟用。大里樂活館新建經費5096萬，感謝台中市議會和大里區6位議員支持。台中市的老人據點已達430個，長青學苑目前為893班，今年盼達到1000班，讓長輩享受更多元的服務。

社會局指出，市府努力推動台中成為銀髮樂活的宜居城，轉型後的大里樂活館有圖書館、里活動中心與桌球場，以及財團法人台中市私立真愛會福利慈善事業基金會經營的日間照顧服務、社區送餐與展演空間等服務。市府除了活化空間提供長者服務，配合健保費調整調高老人健保補助，也透過長青學苑增班、社區照顧關懷據點擴增、敬老愛心卡多面向使用等福利措施，讓民眾更有感。

社會局長彭懷真也分享一位居住當地超過20年的居民陳先生的見證，陳先生認為過去市場因動線設計及管理問題，讓民眾轉向其他賣場消費，也曾出現違規停車及環境髒亂問題，今日社區居民看到社會局規劃修繕後的建物和內部空間皆十分感動，肯定市府努力打造場館新氣象。

真愛基金會董事長李頴彥指出，基金會打造「食樂好事PLUS」，規劃社福團體手製品展示販賣平台，並培訓高齡志工，以老助老一同參與服務，提供二樓日照長輩與民眾互動的機會，還結合台中市銀髮達人服務，促進世代共融。