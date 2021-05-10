北富銀內湖分行正常營業 金管會：接觸確診者僅個位數
華航、諾富特飯店群聚感染事件持續擴大，指揮中心日前公布案1183機師的妻子也確診，即案1184，並曾在5月4日上午10時至11時去過台北富邦銀行內湖分行。不過，金管會銀行局長莊琇媛今（10）日表示北富銀掌握接觸到確診客戶的人數僅「個位數」，而且在收到衛生局通知後，已立刻啟動環境消毒與安排員工進行核酸檢測。
記者顏真真/台北報導
2021-05-10 15:45:59
根據指揮中心公布的確診者足跡，案1184為本國籍50多歲女性，為案1183的同住家人，因案1183檢驗陽性，於5月7日由衛生單位安排就醫採檢，並在5月8日確診，Ct值23，而該個案曾在5月4日上午10點至11點到過北富銀內湖分行，今日更進一步公布在當日的下午3時至4時也到過全聯內湖星雲門市。
對於國內新冠肺炎疫情再起，甚至有確診者到過銀行辦事，引發立委關切。國民黨立委賴士葆更質疑相對去年，因為今年疫情相對穩定，就他了解銀行異地辦公幾乎都收攤了。對此，金管會銀行局長莊琇媛表示目前包含本國銀行、外銀與陸銀在台分行仍有銀行考量疫情，實施居家和異地辦公。
至於確診者曾到過北富銀內湖分行，她則說客戶是到銀行分支機構去辦理業務，而銀行在接到衛生局通知後，即立刻調查和該客戶接觸的名單，並針對環境進行全面消毒，採取適當防範措施。賴士葆則進一步追問與確診者接觸的人數有多少？莊琇媛透露接觸的人在「個位數」，目前沒有得知有相關的新增確診者。
而北富銀在公布足跡當日即發表聲明指出，5月8日因應疫情最新發展，在上午接獲台北市衛生局通知，即委託專業廠商對內湖分行環境進行全面消毒，並於每個服務櫃台加裝安全隔板，同時安排分行全體同仁及同住家屬進行核酸檢測。
今日北富銀內湖分行則照常營業，原服務櫃檯員工採行居家辦公，由北富銀另外調派人力進駐，各營業場所將嚴格遵守自主健康管理原則，全程配戴口罩，定時量測體溫，以保障同仁及客戶健康安全。
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