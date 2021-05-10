2021新北創客季開跑　串聯創客、觀光、職人三大主軸

侯友宜
▲新北市長侯友宜今（10）日出席「2021新北創客季」的開幕儀式。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.10）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-10 15:36:45

2021新北創客季今（10）日開跑！新北市政府教育局表示，今年以「小漾創遊記」為主題，串聯創客、觀光、職人三大主軸，集結教育局、勞工局、文化局及觀光局資源於5至7月辦理7大系列的活動，盼創客季帶動新北的孩子與市民們更多元、創意的體驗及視野。

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新北市長侯友宜今日出席開幕的儀式，與在地職人、學生共同啟動清水高中師生製作的車站閘門為創客季開跑，並體驗特色AI求籤機、女王的秘密等學生創客作品；侯友宜指出，新北以打造「自造城」為目標，領先全國建置12間自造教育及科技中心，設有41所創客社群學校推動多元創客課程，每年舉辦活動。

▲新北市長侯友宜體驗特色AI求籤機。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.10）
▲新北市長侯友宜體驗特色AI求籤機。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.10）
 

侯友宜認為，「教育不是死讀書，書本上的答案不是唯一標準，期望孩子們透過創客活動認識世界，用創意創造自己的人生價值」；今年創客季秉持「Maker to Market」（從創客到產業實踐）的理念，首度結合創客、觀光及職人三大主軸，將手工藝產業融合創新概念，發展在地特色產品，感謝在地職人和學校支持。

教育局說，首波活動「小漾迺新北」主題展展至22日，由新北41所創客社群學校及勞工局以29區在地觀光特色發想創客作品，現場結合觀光局青春山海線佈景；另今年首次集結跨域職人進入國小，與學生們一同創作，更邀木工、紙藝及香氛等在地品牌入校，與師生共同打造出多元且具未來性的創客產品。

接下來還有6大系列活動，包含5月10日至6月11日「小漾Maker號偏鄉課程巡迴」，5月20日至22日「新北小漾遊臺灣創客市集」，5月22日「新北Maker滑車競賽」，6月5日「家庭創客日」及7月「Maker新勢力培育營」和「Maker X AI小鐵人挑戰賽」。

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