永慶房屋林煒倫不辜負每一個信任　走進屋主的生命故事　

「小時候家裡是做小吃的，每天我都要幫忙洗成千上萬的碗，所以我練就超強的洗碗功夫！」分享自己洗碗絕活的林煒倫，用著柔軟的嗓音道出自己的生命故事，也娓娓訴說他在永慶房屋15年來看見的人生百態和體悟。





我是廣告 請繼續往下閱讀

龐大的經濟壓力 決心給自己一搏的機會





從小在彰化老家裡幫忙父母工作的林煒倫，年紀輕輕就體會到經濟的重擔。大學時考上了有穩定出路的會計系，但因為家裡的經濟壓力和自己的就學貸款，讓他想找個薪水有機會高一點的工作。也因為不喜歡一直待在電腦前、做單調的文書作業，所以有高薪機會、又能夠到處與人交流的房仲業務，就成了林煒倫的不二選項。





北上挑戰房仲工作，家人起先很反對。父母親擔心不容易做到業績，台北不但物價高，又有租房子的開銷，還想勸說林煒倫留在彰化比較好。但他想說，當時公司提供新人前九個月每月四萬（現為前九個月每月五萬）的收入，於是決定給自己九個月的時間拚戰看看。沒想到他第二個月就成功成交，業績也陸陸續續進袋，越做越得心應手，遂放下心裡大石。更因為常常接觸人群的關係，讓他經歷了許多精彩的冒險故事，也累積了豐厚的生命歷練。





想要成功多少 看你為他人付出多少





林煒倫回憶起第一次成交，是店長要他找尋掛看板廣告時的際遇，當時他好不容易尋覓一個適合的地點，但初入行的自己要按下屋主門鈴，可是掙扎了好一會，深怕遭到屋主斷然拒絕。最後終於鼓起勇氣按下門鈴後，沒想到應門的屋主態度非常好，不但欣然同意，還向他詢問當地的房市價格，最後甚至直接將房子委託給林煒倫銷售。





「我只是去掛個廣告，結果卻帶了個物件回來，連我自己都被嚇到。」林煒倫笑說，「後來這間屋子我順利的賣掉了，成為我第一個成交的案件。」從這次經驗中，林煒倫也體會到，正是因為屋主給他的友善，讓他願意竭盡全力的幫助對方。因此他也期許自己能夠先釋出友善、先給予付出，跟客戶展開互助的正向循環。





後來，林煒倫接待到一名來自香港的客戶，只能完全透過網路連線的方式跟他看房，比起實際看屋難度提高不少。但是林煒倫不嫌麻煩，盡可能地用各種方式協助客戶了解屋況。透過照片、格局圖、視訊等討論方式，當時能想到的方式都做了。最後香港客戶總算找到好房子決定要買，但他人在香港怎麼辦？於是林煒倫先跑去找屋主簽約，再親自帶著合約飛到香港找客戶完成簽約。他回憶起，「當時只想著趕快把任務完成，直到下飛機之後我才突然意識到，哇！那是我人生第一次坐飛機耶！」如今在永慶15個年頭的林煒倫，每年的業績動輒突破千萬，更已晉升百萬年薪階級。但對他來說，這份工作的成就感，不僅來自高薪，更來自完成客戶交付的請託。





▲在永慶打拼超過15年的林煒倫（圖左），每年業績動輒千萬，晉升百萬年薪階級。他分享，成功的關鍵在於你願意為客戶付出多少，決定了你的成功能有多高。（圖／資料照片）

走進屋子便是走進屋主的生命裡





林煒倫說，對任何人而言，買賣房子都代表著人生大事。這些人生大事有的令人喜悅，有的卻可能令人感傷。不管是哪一種情境，身為房仲的他都有能力幫助人們度過這些轉折，可能是讓客戶開心迎接人生新階段，或者協助他們在低潮時感到被支持、被好好地對待。





也因為房仲的工作，往往需要進到別人的家裡。他越來越感覺到，一間房子能夠呈現出居住者的生命故事，也能傳遞出屋主的特質。也因為屋內的隱私氛圍，讓屋主能夠更放鬆地分享內心的想法和情緒。在那個當下，林煒倫彷彿能潛入屋主的生命深處，體會到屋主們的喜樂與憂愁。





「從屋主的家中離開時，自己會驚覺好像跟進門前不一樣了，因為屋主可能會訴說一些他們從來沒有跟其他人講過的事情，霎時就好像獲得某種特權，甚至比他的朋友都還要更親近，也因此身上產生了某種責任、和使命感。」所以為每一名客戶給出最大的努力，不辜負交付的信任，對林煒倫來說是最重要的事情。而不管最後有沒有成交，讓客戶都能由衷的感謝你，是林煒倫最大的成就感來源。





「業務工作會讓你接觸到世界不同面向，遇到不同的人、聽到很多故事。也會從工作中體會到自己是有能力幫助別人的，這會讓你很有能量、也會很感激自己所獲得的一切。這是不自己走過一遍，永遠不會體會到的。」



