國際壘球運動園區工程傳卡關　蔡其昌出面尋解套

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蔡其昌表示，國際壘球運動園區興建至今已達6成進度，今特別邀集中華民國壘球協會一同到現場會勘，研究球場目前設施可以改善及強化部分，務必要符合運動員實務面的需求。
蔡其昌指出，由主辦機關台中市政府出面盤點「國際壘球運動園區」相關施作項目及經費，現在園區內面臨二大問題，第一是原物料不斷上漲，工程要如當時預算完成面臨很大挑戰，這部分先由市政府釐清當時發包項目內容異動狀況，待釐清後，邀請盧秀燕市長一同至中央進行報告，共同來爭取二期預算。第二是園區內設施規劃必須更符合選手及轉播單位的使用需求，觀眾們觀賞球賽的舒適度也是必須要強化的，今天把這些缺點一一指出，讓施工單位即刻進行改善。
施志昌說，今天點出的缺失，將監督市政府及施工單位進行調整改善，對於外埔鄉親而言，這裡長期都沒有一個運動公園，隨著國際壘球園區落腳外埔，期盼將居民們運動空間及環場步道一併闢建起來，讓地方得以同榮發展。
李昱叡提到，特別感謝蔡其昌副院長與市政府共同爭取二億預算闢建國際壘球運動園區，依造目前的工程預算進度，二期工程還須9990萬元，國際壘球運動園區是市府重視的建設目標，相關預算的籌編未來將協請中央共同協助，會持續朝計畫方向努力，期盼整體工程依然能如期完工。