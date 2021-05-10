寵毛大使／林子軒養到「問題貓」　誤打誤撞變貓行為醫師

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林醫師接受《寵毛網》的專訪時，娓娓道來自己如何從討厭貓的「狗派」走上貓咪行為獸醫師一途。林醫師小時候住鄉下時養了一隻八哥鳥，多年後某一天他聽見鳥激烈狂叫，下樓一看發現牠已經休克，隨後在角落看見一隻浪貓跑走，當下他以為是貓害死了心愛的八哥，從此對貓產生極大反感。而林醫師從小耳濡目染的動物影片就是《靈犬萊西》，他夢想長大後養一隻聰明的喜樂蒂。但是開始接觸動物相關知識後，某天他學習到原來鳥類很容易因為高度緊張而休克死亡，這才驚覺當初自己的八哥鳥很可能只是「被嚇死」而不是被貓抓死，沒想到自己對貓竟有這麼長時間的「誤解」！
而林醫師也坦言人生中的第一隻貓咪根本是「亂養」的，當時他還是大學生，某天同學得到一隻生完小貓後被棄養的金吉拉母貓「阿豬」，一群男生沒人養過貓，只好偷偷放在學生宿舍的「衣櫃」裡（林醫師強調這是錯誤示範），並將貓碗與貓砂盆塞在裡面，藏久了阿豬與他們完全沒有互動、見人就怕。林醫師於心不忍，提議自己先帶回台北後找人送養，沒想到牠躲在林媽媽的房間不肯出來，媽媽覺得牠很可憐決定收編，這一養就是十幾年，彼此慢慢建立深厚感情的同時，也讓他逐漸對貓咪產生不一樣的想法！
但是阿豬的過世卻讓林醫師極度挫折，他擔任獸醫師後因太過自信而忽略愛貓早已出現許多小病痛，以至於阿豬在他出國時突然過世，他沒能見到最後一面，這才讓他痛悟自己太過粗心，也了解到「魔鬼藏在細節裡」，再小的徵兆都是反映背後的大問題！而在他結婚後與太太提到「自己其實蠻喜歡貓咪」，剛好同學任職的醫院接到一隻被浪犬攻擊的貓，林醫師偕同太太拜訪同學，順便看看那隻「大難不死」的貓咪，這才得知牠僅僅三、四個月齡大，加上帶牠來的愛媽突然因病過世，小貓就戲劇化地被留在醫院裡。林醫師見這隻小橘貓臉圓圓的，很像電影《鞋貓劍客》的主角，加上牠即使全身是傷仍頂著頸圈一直對他們撒嬌，於是小貓就成為林醫師人生中第二隻貓咪「橘小橘」！
原以為與貓咪生活後能過上快樂的日子，沒想到這才是考驗的開始！橘小橘原來是一隻「高知覺過敏症」的貓，沒多久牠就開始出現各種脫序行為，包含半夜吵鬧、亂噴尿、輕度攻擊人、太黏人等擾人問題，教科書上所有異常行為牠全「顯現一輪」，經常讓林醫師在清晨被驚醒時哄牠，然後拖著疲憊的身心上班。當時他參考教科書，也詢問獸醫系同學與朋友，最終得到的都是往「藥物控制」去實行，但卻讓橘小橘出現更差的反效果！由於台灣動物行為參考文獻大多以狗為主，林醫師只能轉往國外網路搜尋，找到目前全球規模最大的「IAABC國際動物行為諮詢協會」。他不惜花錢申請內部會員資格，後來才發現需要通過認證考試，因此就這麼「誤打誤撞」成為台灣首位獲得該單位認證的動物行為獸醫師。
林醫師表示橘小橘就是一隻「很會表現自己」的個性橘貓，只要牠不舒服或是自己哪裡做錯，橘小橘就會立刻表現異常，「逼」得林醫師得馬上處理牠的需求，連帶影響他「必須重視細微末節，才能把問題解決掉」的「好習慣」！後來林醫師順著橘小橘的喜好與習性，與牠建立「響片訓練」的互動連結，一來讓橘小橘懂得林醫師的指令，二來也讓他了解當愛貓做出「強烈肢體語言」所表達的意義，人貓這才漸漸達到生活平衡！
林醫師特別強調，許多前來門診的飼主經常把貓咪的問題歸咎在「自己身上」，長期下來彼此都有負面影響。他表示，要解決貓咪問題，除了先遵循醫療管道確認貓咪身體健康，飼主也必須調整自己的心態：「人貓取得一個平衡就好、『量力而為』而非『盡力而為』」，並與愛貓建立「規律的互動時間」，雙方獲得期待與滿足後就能達到平衡。而這次透過與林醫師的專訪，《寵毛網》也帶領讀者們一起深刻感受到一人一貓在相互依賴中同步成長，也期望各位飼主在照顧毛孩的同時，不僅能學到許多知識，也能與你的「牠」一起享受幸福與快樂喔！最後林醫師也有專屬粉專，歡迎大家追蹤關注喔！（編輯：陳珮瑜）