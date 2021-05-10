刪Q二階送選委會　顏寬恒籲陳柏惟：莫忘照顧選民

顏寬恒
▲顏寬恒今（10）日在臉書發文，呼籲陳柏惟不要忘記照顧選民。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

記者張志康/綜合報導

2021-05-10 16:24:10

台中市第二選區罷免立法委員陳柏惟的第二階段連署，今（10）日已收集32310份，送至台中市選委會。同時，前立委顏寬恒今日午後在臉書發文，呼籲陳柏惟要記得照顧選民。

我是廣告 請繼續往下閱讀
顏寬恒表示，他一直覺得：「像您一樣的年輕人從政，真的非常難得，真的希望您好好珍惜這樣的機緣。」他指出，或許陳來到這個海線加上烏日、霧峰的選區才一年多，對我們的鄉親和民情可能並不熟悉，容他與陳分享。

顏寬恒指出，海線與烏日、霧峰的鄉親一向熱情而且包容，台灣少有。當初陳柏惟隻身一人來到這個選區時，鄉親毫不保留熱情應對，努力支持，讓才從高雄議員落選的陳柏惟，一來陌生選區就能夠當選立法委員，正是這種包容與熱情的最好證明。

顏寬恒說，即使他因此落選，也依然對這樣的包容引以為傲。畢竟，除了我們海線和烏日霧峰鄉親之外，全台灣還有哪個地方可以這麼的廣納百川，無私無我的接納一個陌生人？

但是一年多之後，顏寬恒在服務選民時，許多鄉親忍不住抱怨。因為，陳柏惟可能還不明白，他是地方民意代表，是來轉達跟解決烏日霧峰民意的公器。或許柏惟兄真的很關切全國的掃地機器人，但選民希望您先解決地區的空污問題，又或者您很關切動畫節目是不是對岸的認知作戰，但選民希望您先解決食安問題。

顏寬恒說，整個台中地區的立委，以陳上的網路、電視、媒體時數最多，或許這其中有甚麼他所不懂的成就感與必要性，但也難怪選民會抱怨與不滿。

顏寬恒強調，好的立法委員不需要有四十八小時，只要專心做好一件事：照顧好海線與烏日霧峰地區的選民，也就夠了。

顏寬恒認為，像陳柏惟一樣的年輕人從政，真的非常難得。他奉勸陳，莫要遺忘當初孤身一人來此時的初心，莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，共勉之。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答

PK擂台

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
6.67%93.33%
2021-05-10-2021-05-13

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
12.58%87.42%
2021-05-07-2021-05-10
即時
推薦閱讀