刪Q二階送選委會　顏寬恒籲陳柏惟：莫忘照顧選民

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顏寬恒指出，海線與烏日、霧峰的鄉親一向熱情而且包容，台灣少有。當初陳柏惟隻身一人來到這個選區時，鄉親毫不保留熱情應對，努力支持，讓才從高雄議員落選的陳柏惟，一來陌生選區就能夠當選立法委員，正是這種包容與熱情的最好證明。
顏寬恒說，即使他因此落選，也依然對這樣的包容引以為傲。畢竟，除了我們海線和烏日霧峰鄉親之外，全台灣還有哪個地方可以這麼的廣納百川，無私無我的接納一個陌生人？
但是一年多之後，顏寬恒在服務選民時，許多鄉親忍不住抱怨。因為，陳柏惟可能還不明白，他是地方民意代表，是來轉達跟解決烏日霧峰民意的公器。或許柏惟兄真的很關切全國的掃地機器人，但選民希望您先解決地區的空污問題，又或者您很關切動畫節目是不是對岸的認知作戰，但選民希望您先解決食安問題。
顏寬恒說，整個台中地區的立委，以陳上的網路、電視、媒體時數最多，或許這其中有甚麼他所不懂的成就感與必要性，但也難怪選民會抱怨與不滿。
顏寬恒強調，好的立法委員不需要有四十八小時，只要專心做好一件事：照顧好海線與烏日霧峰地區的選民，也就夠了。
顏寬恒認為，像陳柏惟一樣的年輕人從政，真的非常難得。他奉勸陳，莫要遺忘當初孤身一人來此時的初心，莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，共勉之。