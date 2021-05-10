女星捲賣淫醜聞神隱　近況曝光「險放棄人生」

南韓女歌手G.NA有著9頭身的姣好身材，她在2016年被爆賣淫醜聞，同年又與經紀公司解約，讓她面臨人生低潮，淡出螢光幕許久的她，在母親節時於社群媒體上更新狀態，還提到了近況。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-10 17:13:48｜2021-05-10 17:14:03
G.NA遇上人生低谷後，悄悄回到加拿大與家人生活，去年7月時恢復使用IG，可維持不到3個月便再度神隱，令外界關心她的狀況，直到今年3月，她才再度啟用社群媒體，而她趁著母親節，在IG貼出媽媽的結婚照，並用英文寫道：「我最美、最強壯的媽媽，母親節快樂！」
她在文中提到，每當自己想要放棄自己、放棄人生，以及所有事情的時候，「妳（媽媽）總是抓著我，給我很多支撐的力量，去變得更努力、堅強、更好，妳教我成為一個裡外都更好的人。」還透露，身為女兒，讓媽媽受到煎熬，她感激表示：「不管我發生什麼事，別人怎麼說我，妳總是站在我這邊，信任我，給我信心。」而最後一張照片，G.NA放著與媽媽的合照，照片中G.NA露出燦爛的笑容，讓粉絲非常懷念。
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