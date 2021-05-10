金牌素粽口碑加持 寬心園「紅藜松露杏鮑粽」預購破5成
端午飄粽香，又到吃粽子時節！台中市精緻蔬食領先品牌寬心園，連續5年推出的金牌素粽「紅藜松露杏鮑粽」，因為餡料營養澎湃、風味香郁綿密，好吃再回頭比率超高，距離端午節尚有一個多月，已出現預購熱潮，限量2千盒已被老主顧搶購半數。寬心園總經理張志遠表示，金牌口牌加上後疫時代消費爆發帶動，今年銷量可望成長2成以上。
記者金武鳯/台中報導
2021-05-10 17:13:38
寬心園紅藜松露杏鮑粽於2016年開發上市。最大亮點是，寬心園賣了近十年的松露杏飽粽，一貫僅採用糯米，廚藝團隊有創意，在糯米中加入當年相當風行的養生聖品紅藜，讓口感軟Q綿密粽子，多了紅藜營養價值，一上市就爆紅，且獲得多項素粽評比金牌及口碑，每到端午節，不少企業老闆都會搶先預購，當作端午節伴手禮贈送客戶親友。
寬心園的金牌素粽紅藜松露杏鮑粽，結合南部粽與北部粽做法，先用義大利白松露油與添加了紅藜的長糯米拌炒出香氣，包入事先滷過的香菇、栗子、雪蓮子、枸杞等餡料後，以大火蒸30分鐘，放涼後急速冷凍以保留粽米的香氣及風味。張志遠指出，寬心園出品的每顆粽子，皆由廚師群親自製作，並經過外觀、大小、重量嚴格品檢才能入庫，營養食安都是掛保證。
張志遠指出，儘管疫情趨緩，但因各國邊境管制，民眾仍無法出國，因此伴手禮需求在數量及預算上相對提高，帶動爆發性買氣，讓寬心園紅藜松露杏鮑粽4月底開賣後，即出現預購熱潮。目前距離端午節尚有一個多月，限量2千盒的粽子已銷售破五成，生意強強滾，預計銷量較往年將成長二成。
寬心園董事長黃瓊瑩表示，寬心園上市近15年的松露杏鮑粽，不但擄獲阿公阿媽的心，還圈粉很多年輕人成老主顧，每年回頭購買率極高，5年前美味升級，紅藜松露杏鮑粽更受歡迎。因為對他們來說，寛心園的松露杏鮑粽，不只是端午節應景食品，也是與家人過節同樂的美味記憶。
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