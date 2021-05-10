華航配合執行「清零專案2.0」　強調非全面停飛

華航、諾富特飯店群聚再增加，引發外界關注，今（10）日指揮中心指揮官陳時中發布「華航清零計畫2.0」，等於華航陸續停飛14天，他強調沒有所謂片面決定，而是跟華航一起討論才公布的。而華航隨後也發出聲明表示，

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳時中指出，華航案中環境包括旅社、模擬訓練機，以及大眾交通工具，為了要斷開華航傳播鏈，因此清零計畫要做改變，包括前艙機組員要回數召回檢疫。後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天。相關人員進入社區須建議14天，期滿後採陰才解禁得以進入社區。另外，風險組與安全組不得混飛。

有媒體提問，似乎華航對此急跳腳，認為指揮中心原本是要晚上一起討論，但沒想到稍早之前就直接公布了，不過陳時中會上強調「華航清零計畫2.0」是跟華航討論過才公告的，他知道這樣的作法對華航客貨運業務以及對機組員生活有影響，他會做這樣的決定也是痛苦的，會盡量讓清零計畫對台灣經濟命脈的影響降到最小，今晚會針對未來影響與運作模式持續與華航談。

而華航也發出聲明指出，