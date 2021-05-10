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華航配合執行「清零專案2.0」　強調非全面停飛

指揮中心發布「華航清零計畫2.0」華航表示將配合，透過分組調派人力，儘量維持航班營運，並非全面停飛。
▲指揮中心發布「華航清零計畫2.0」華航表示將配合，透過分組調派人力，儘量維持航班營運，並非全面停飛。(圖／示意圖，NOWnews資料照)

記者許家禎／台北報導

2021-05-10 17:45:34

華航、諾富特飯店群聚再增加，引發外界關注，今（10）日指揮中心指揮官陳時中發布「華航清零計畫2.0」，等於華航陸續停飛14天，他強調沒有所謂片面決定，而是跟華航一起討論才公布的。而華航隨後也發出聲明表示，華航會配合執行「清零專案2.0」，分組調派人力維持航班營運，盡量維持航班營運，並非全面停飛。

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陳時中指出，華航案中環境包括旅社、模擬訓練機，以及大眾交通工具，為了要斷開華航傳播鏈，因此清零計畫要做改變，包括前艙機組員要回數召回檢疫。後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天。相關人員進入社區須建議14天，期滿後採陰才解禁得以進入社區。另外，風險組與安全組不得混飛。

有媒體提問，似乎華航對此急跳腳，認為指揮中心原本是要晚上一起討論，但沒想到稍早之前就直接公布了，不過陳時中會上強調「華航清零計畫2.0」是跟華航討論過才公告的，他知道這樣的作法對華航客貨運業務以及對機組員生活有影響，他會做這樣的決定也是痛苦的，會盡量讓清零計畫對台灣經濟命脈的影響降到最小，今晚會針對未來影響與運作模式持續與華航談。

而華航也發出聲明指出，華航會配合中央流行疫情指揮中心「清零專案2.0」的執行，華航規劃將空勤組員分組，陸續安排進入居家檢疫14天的階段，透過分組調派人力，儘量維持航班營運，並非全面停飛。華航將全力調派可用人力，相關細節待與指揮中心最後確認，將依人力狀況檢視航班，適當因應及安排可飛的班次。目前客、貨運航班都還在調整中，航班異動資訊可查詢華航官網。

為保障產業命脈，華航調度航班以貨運航線為優先，短時間內台灣進出口運能縮減，將影響貨物運送時間，部分航班也會取消載客。華航將在有限條件下，兼顧防疫要求，並考量空勤組員的身心平衡下，全力以赴盡量持續提供服務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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