華航配合執行「清零專案2.0」　強調非全面停飛

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有媒體提問，似乎華航對此急跳腳，認為指揮中心原本是要晚上一起討論，但沒想到稍早之前就直接公布了，不過陳時中會上強調「華航清零計畫2.0」是跟華航討論過才公告的，他知道這樣的作法對華航客貨運業務以及對機組員生活有影響，他會做這樣的決定也是痛苦的，會盡量讓清零計畫對台灣經濟命脈的影響降到最小，今晚會針對未來影響與運作模式持續與華航談。
而華航也發出聲明指出，華航會配合中央流行疫情指揮中心「清零專案2.0」的執行，華航規劃將空勤組員分組，陸續安排進入居家檢疫14天的階段，透過分組調派人力，儘量維持航班營運，並非全面停飛。華航將全力調派可用人力，相關細節待與指揮中心最後確認，將依人力狀況檢視航班，適當因應及安排可飛的班次。目前客、貨運航班都還在調整中，航班異動資訊可查詢華航官網。
為保障產業命脈，華航調度航班以貨運航線為優先，短時間內台灣進出口運能縮減，將影響貨物運送時間，部分航班也會取消載客。華航將在有限條件下，兼顧防疫要求，並考量空勤組員的身心平衡下，全力以赴盡量持續提供服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。