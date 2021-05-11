獨／孫尤安面對負能量　挑釁嗆「我知道你們討厭我」

孫尤安2021全新作品《BURN ME》，帶著濃烈的個人本色，對於這首歌曲，她向《NOWnews今日新聞》提到：「

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孫尤安有過10年的低潮，經歷被朋友詐騙、遭閨密搶走男友等，讓她有3個月足不出戶，體重狂掉，只剩下36公斤，因為對人的不信任，讓她開始封閉自己，不僅對於人與人之間的互動提不起勁，就連話都懶得說，還因此得到了「

▲▼孫尤安推出負能量滿滿的新歌《BURN ME》。（圖／猿聲提供）