獨／孫尤安面對負能量　挑釁嗆「我知道你們討厭我」

孫尤安2021全新作品《BURN ME》，帶著濃烈的個人本色，對於這首歌曲，她向《NOWnews今日新聞》提到：「唱這首歌的態度，是用比較調皮，卻也挑釁的方式面對自我的負面能量－我知道你們討厭我，是因為想要成為我。這樣說雖然有點bitch，但這就是我。」
記者吳雨婕/台北報導
2021-05-11 08:00:00
孫尤安有過10年的低潮，經歷被朋友詐騙、遭閨密搶走男友等，讓她有3個月足不出戶，體重狂掉，只剩下36公斤，因為對人的不信任，讓她開始封閉自己，不僅對於人與人之間的互動提不起勁，就連話都懶得說，還因此得到了「廢系尤物」的稱號，這次轉變風格，主要是得知了自己前世今生的連貫，改變了她的人生觀，讓她漸漸開始懂的表達自己內心想法。新歌《BURN ME》便是以她喜愛的暗黑童話出發，飄渺空靈的編曲破除常規，放大感官的敏感，打造出詭譎的聽覺世界，甚至將平常使用鼠尾草淨身，且熱愛邪典片的日常經驗融入其中，大方公開自己的負能量。
孫尤安在MV中，化身為眾人所崇拜的女巫，引領一票信徒群魔亂舞，甚至最後還被綁在柱子上焚燒獻祭，藉此致敬了不少邪典經典片，她分享道：「當時被綁在柱子上，但還有很多鏡頭要拍，再加上圍繞著我的演員全部都蒙著布，看不到他們整個頭；完全不知道自己的眼睛到底該看他們還是往看哪裡，就這樣空氣凝結著很大段時間，我覺得滿有趣的。」
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