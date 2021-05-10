烏龍詐欺犯誤寄健保卡曝身分 連累友人皆淪為詐欺共犯
高市警局刑事警察大隊偵五隊(15分隊)日前循線發現有27名被害人在購物平台遭人詐騙，損失共計約新台幣110萬元，所幸劉姓主嫌賊星該敗，竟誤將自己健保卡放在包裹內寄出，還要求被害人將退回，警方日前於其女友租屋處查獲劉姓主嫌，全案不僅劉嫌依違反刑法詐欺罪嫌送辦。劉嫌友人名下帳戶亦遭列為警示帳戶，且劉嫌東窗事發後立即封鎖友人，造成友人皆淪為詐欺共犯。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-10 19:31:39
警方調查發現，劉姓詐欺以「三方詐騙」特殊手法行騙，其犯罪方式係先向友人謊稱「買家匯款需借用帳戶」、「債務人還款需借用帳戶」等…詐語話術，引誘不知情之友人，並取得的銀行帳戶，再於各大購物、社群網站張貼販賣低於市價之iphone 12 pro，吸引詐騙被害民眾，將購物款項匯入指定帳戶內，劉嫌再提領帳戶內的詐騙贓款，藉此不法獲利新台幣110萬元，共計被害人高達27名。
高市刑大偵五隊長吳銘雄表示，受害民眾發現收到之商品為空包裹、悠遊卡、濕紙巾，甚至是空菸盒，與所訂購之iphone 12 pro相差甚大，驚覺受騙，並紛紛向警方報案；劉嫌友人亦發現名下帳戶遭列為警示帳戶，且劉嫌東窗事發後立即封鎖友人，造成友人皆淪為詐欺共犯。