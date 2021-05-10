名家論壇》單厚之／蔡英文的「家裡」，蔡英文的「大人」

民進黨爆發黑道入黨爭議，民進黨上週召開全國地方黨部主委會議，黨主席蔡英文在會中表示，絕不會讓黨回到2008年之前的狀況，「家裡不是沒大人，我就是大人」。





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「家裡不是沒大人」這樣的話，顯然不是傳統的「英式語言」。以往遇到類似的情況，蔡英文習慣上都會重申「清廉、勤政、愛鄉土」的核心價值，有時還會加上「改革無上限」、「不要懷疑決心」之類的詞來加強語氣。沒想到，這次只有個AI篩選黨員名單，換來「電腦不只能揀土豆，還能揀黨員」之譏。





主委會議上，嘉義市黨部主委黃露慧兩度發言告御狀，並說出「刀都架在我肚子上了，難道要插進我肚子裡再拔出來嗎？」黃露慧口中的「刀」，指的正是「英系」，也因此蔡英文的反應才會那樣的平淡，只說「黨內關起門有意見可以討論，但出去之後，就是團結」。顯然，在蔡英文的眼中，不團結的危害比「刀」更嚴重。





「家裡不是沒大人，我就是大人」的語境，其實是頗家父長制，甚至帶有濃濃江湖味的。這句話如果對外人講，是說「莫欺我家中無人，我家裡的事輪不到別人管」，將親疏遠近至於是非對錯之上。這句話如果對內講，則是「通通別吵了，家裡的事我（大人）說了算」。





蔡英文是國家元首，而不僅僅是817萬人或民進黨人選出的總統，不管心裡怎麼想，通常都還是要擺出的心繫全民、以眾生為念的姿態。所以當蔡總統講「我們」時，指的自然是全民；當蔡總統的身份轉換成民進黨主席時，「我們」講的雖然是民進黨人，但通常也不排他。





「家裡沒大人」的說法則不然，很明顯的把人分成了「家裡」與「非家裡」兩種，因為親疏遠近的不同，所以處理事情自然也就有「關起門來」跟「門外」兩種不同的標準。這樣的語境，不管是以往李登輝、陳水扁或馬英九都很少出現，如今卻從蔡英文的口中說出來，很顯然是因為詞窮，找不到其他的方式來鎮住當時的場面。





蔡英文雖然呼籲黨內團結，聲稱自己是「大人」，可以拍板民進黨黨內所有的事情，但在民進黨重返執政以來，民進黨內的派系鬥爭從來沒有停過。前一陣子，英系不是還連同其他派系一起鬥行政院長蘇貞昌，要行政院提四項公投對案，並對四項公投結果負起政治責任。





後來因為太魯閣號事故，民進黨決定不提公投對案，但蘇貞昌還是當著蔡英文跟諸多英系幕僚的面，直接嗆聲政務委員張景森，哪有半點把蔡英文當「大人」的樣子？而黃露慧當著蔡英文的面講出「刀架在肚子上」，又哪有把蔡英文當成「大人」的意思？





民進黨內最近的風波，歸根究底是蔡英文「家裡」的英系，雖然有蔡英文加持、撐腰，但成員的政治能量、社會形象，都與蔡英文有巨大的落差；而英系卻想要在黨內擴張勢力，獲得與英系政治能量不對稱的版圖，威脅到其他派系的生存發展，自然就會引發黨內的反彈與反擊。





蔡英文之所以會在主委會議上面對如此尷尬的場面，就是因為一直沒有扮演好「大人」的角色，或是因為個人的偏私或盲點，無法扮演好最終仲裁者的角色。如果根本的問題無法解決，蔡英文嗆幾句狠話，並不會真的就讓自己真的變成「大人」，黨內從此就無雜音。面對國政的蔡英文，也是如此。











●作者：單厚之／資深媒體人





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