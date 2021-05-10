中市環保局服務到梨山 機車族排氣檢驗免去長途跋涉

海拔近2000公尺的台中市和平梨山地區，至今尚未設置機車排氣檢驗站。台中市環保局服務到家，每年遠征梨山辦理戶外定檢，還吸引從宜蘭、花蓮來驗車民眾。今年首場定檢依舊大受歡迎，環保局為鼓勵民眾踴躍驗車，首辦「機車定檢抽好禮，呼吸新鮮好空氣！」臉書網路抽獎活動，總獎金十萬元，驗車還有機會抽中頭獎50吋液晶顯示器，機會要把握。

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環保局指出，和平梨山地區位處偏遠，至今尚未設置機車排氣檢驗站，民眾要檢驗機車，至少要騎車花費5至6小時才有排氣檢驗站，長途跋涉，民眾深感不便，多少影響驗車意願。

環保局考量民眾便利性，及為確保機車排放廢氣符合標準，服務送到家，每年至少辦理3場梨山地區戶外定檢服務，每場次至少連續服務4天，當地居民就近前往驗車，免去舟車勞頓之苦，有助於提升和平區機車排氣定檢率。

▲中市環保局服務到家， 遠赴梨山辦機車排氣定檢，民眾大排長龍等候驗車。（圖／環保局提供）

根據環保局統計，109年於梨山地區共服務檢驗569輛次，梨山地處臺中市、宜蘭縣、花蓮縣交界，其中不乏從宜蘭、花蓮前來梨山驗車的民眾，除了服務本市車主，也協助鄰近縣市民眾就近驗車，一舉兩得，獲得當地居民很大評價。

今年度環保局依例規劃3場定檢服務，首場已於上周五派員前往實施，當地居民對於環保局提供機車檢驗服務，紛紛表示感謝，並給予高度肯定及讚許。

環保局表示，和平區定檢率自100年35.8%至109年止已提升至58.2%，共提升22.4%，績效顯著。至於台中市機車定檢率，統計至110年4月為85.7%，排名六都第一，多數機車已完成定檢，也呼籲車主機車出廠滿5年，每年應實施機車定期排氣檢驗，以免逾期未檢驗而受罰。

為鼓勵民眾踴躍驗車，今年首辦「機車定檢抽好禮，呼吸新鮮好空氣！」臉書網路抽獎活動，獎金總金額10萬元，參加資格需機車車籍登記於臺中市，並完成110年排氣定檢。活動共分三梯次進行，每梯次頭獎為50吋液晶顯示器1名，詳情請參考台中市環保局粉絲專頁「台中好環保」，或掃描活動QRcode。