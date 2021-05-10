特企／可樂果挺年輕人勇於做自己　不只是說說而已！

蓬勃發展的社群媒體，不僅讓資訊無遠弗屆，更同步激發年輕世代無限奔放的創意，只要表現出最自信真誠的自己，無論是厭世、耍廢或是勇於挑戰既有的主流規範，敢秀就不怕沒有舞台！台灣尚酥、擁有獨特螺旋造型的可樂果，鼓勵年輕人「勇於做自己」不只是說說而已，即將上線的「It’s My Way獨秀舞台」，首度以前所未有的規模徵求消費者創意，無論是想大秀你的設計力、文字力，甚至燃起你的饒舌嘻哈魂，可樂果要讓所有人都有機會踏上「獨秀舞台」，將腦中澎湃的創意一一實現！





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你是否曾在大嚼可樂果的時候端詳封面，想著「如果有一天，自己的獨創設計也能出現在可樂果的包裝上，該有多好」嗎？對於品牌而言別具意義的50週年限定包裝，可樂果決定要把這個機會交給你，讓你大展身手盡情詮釋你的「It’s My Way」精神。現在就把創意化作視覺圖像或態度文字上傳到「獨秀舞台」活動頁面，就可進行投稿。本次活動的華麗評審陣容，除了可樂果年度代言人瘦子E.SO，更有橫跨唱片/書籍/三金主視覺的平面設計師方序中，還有擅長以療癒手寫金句探索人生的新世代作家張西，3名重量級評審為包裝評選注入不同世代的美學與觀點。只要作品能經過評審的慧眼並脫穎而出，就有機會躍上可樂果50週年限定新品包裝。向世界分享自己的台味新觀點，還有總獎金10萬元及佳作好禮等你拿！





還在街頭或網路試圖讓更多人聽見自己的饒舌音樂嗎？你的目標是想成為像瘦子E.SO一樣的饒舌歌手，將想法與態度透過嘻哈音樂向世界發聲嗎？踏上可樂果的「獨秀舞台」，你將可以首次體驗在線上與瘦子E.SO一起雲端合唱，打造出你的專屬饒舌歌曲，向世界表達最真實的自己。同時，分享你的合唱歌曲，還有機會與瘦子E.SO面對面切磋饒舌技能，來段令他驚豔的Freestyle。饒舌界的明日之星，現在就由熱愛可樂果的消費者接棒！





身為台灣最具代表性的零食品牌聯華可樂果，邁入50週年之際，不只用廣告片對年輕世代致敬，更以打造專屬舞台的行動，號召所有消費者「態度別放在心裡，現在就讓大家看見」！品牌期待各方創作者的加入，大膽賦予可樂果創新多變的另類品牌樣貌，讓It’s My Way的「獨秀舞台」成為所有人實現創意及圓夢的平台！





