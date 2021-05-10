LINE Bank開業就當機　金管會：不能接受

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據瞭解，LINE Bank的檢討報告已交至金管會，報告中指出，當機應由兩項因素導致，首先，LINE Bank原訂有兩項分流入口，第一是LINE Bank app，第二是直接透過LINE；當天下午開業時，IOS版本的app還沒準備好，因此一開始入口主要透過LINE，導致系統壅塞。
LINE Bank指出，第二個原因在於，身分證件辨識系統太敏感，只要有一點光線，系統就無法辨識成功，民眾重複嘗試，上傳的檔案都會占到容量，加上系統並未快速釋放容量資源，就導致系統當機。
莊琇媛說，當天在發生當機情況後，LINE Bank內部便緊急調整系統，並將iOS版本的app上架，才讓開戶變得比較順暢。金管會目前還在檢視LINE Bank報告內容，若有需要加強改善之處，會再請LINE Bank檢討。
另外，對於純網銀LINE Bank，也有立委指出相關問題。其中，民眾黨立委張其祿質詢時表示，有民眾反映，申請LINE Bank時上傳證件，系統辨識錯誤導致開戶失敗，但民眾仍會收到聯徵通知，這種情況會否影響客戶開戶權益與信用？對此，莊琇媛說，會再去了解此情形。
另外，民進黨立委江永昌則指出，LINE Bank開戶要求的授權資料，包含LINE好友與群組資料，且並未像樂天商銀一樣提供「不同意」選項，強迫授權是否合理。
黃天牧表示，國際上有些國家P2P會做此類徵信設定，以確定客戶的信用和社會網絡，不過這項授權需要經過當事人同意，至於立委提及LINE Bank未提供不同意按鍵等情況，會交代銀行局注意，也會再找LINE Bank來了解。