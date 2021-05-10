日內閣顧問稱疫情「小漣漪」　嘲笑東奧停辦惹來網友撻伐

日本新冠肺炎疫情持續延燒，原定預計在本月11日解除緊急事態宣言，也因為疫情遲遲無好轉跡象而決定延長，預計至5月31日解除。但日本內閣官房參與高橋洋一卻在推特發文表示「日本疫情只是小漣漪」，「有人説要為此停辦東京奧運，我也是笑笑」，發文引起網友們痛批，更有人揚言要撤換高橋洋一。





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高橋洋一是一名經濟學者，現任日本嘉悅大學教授。在2020年10月被日本首相菅義偉任命擔任內閣官房參與，也就是顧問一職。針對經濟、財政政策，可以向首相提出建言。





但高橋洋一9日時在推特上發文表示「日本（疫情）這種程度只是小漣漪，有人說要為此停辦東京奧運，我也是笑笑。」並且引用了美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的新冠肺炎疫情統計圖表。高橋洋一引用的圖表顯示，截至5月7日止，「每100萬人的新增確診人數」。美國、印度等8個國家中，日本位居倒數第二，只比英國多。





▲日本內閣官房參與高橋洋一指日本疫情只是「小漣漪」，引起網友批評撻伐。（圖／翻攝自推特）

高橋洋一發出推特之後，《Buzzfeed Japan》等日本媒體紛紛報導指出，雖然確診人數比起部分國家來得少，但是在日本國內醫療系統瀕臨崩潰，在都市地區也發出緊急狀態，並且病歿人數已經連續好幾天新增幾十人，日本疫情仍在延燒。不少網友也發出推特批評高橋洋一的發文實在太過輕率，「用笑笑這樣的詞太不謹慎」、「看看現在的大阪，哪能說是小漣漪」，直指高橋洋一「輕視人命的發言」，要求撤換高橋洋一的聲浪也越來越大。





針對高橋洋一的發言，日本政府也緊急切割，根據《NHK》報導，內閣官房長官加藤勝信在10日時受訪表示，政府不方便一一評論個人發言或想法。日本首相菅義偉也在5月10日的參議院預算委員會中表示，「完全沒有和高橋洋一討論東京奧運相關問題」，並說這完全是高橋洋一的「個人想法」。





日本原訂在11日解除緊急事態宣言，卻因疫情持續延燒，多地醫療資源告急，因此將延長實施至31日，對象地區並從12日起追加愛知縣及福岡縣。



