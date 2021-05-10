挨批醫事人員卻未打疫苗　陳佩琪反嗆：請問總統打了嗎？

台北市長柯文哲今（10）日上午進入議會進行專案報告，而在接受議員質詢時，民進黨台北市議員洪健益直言，醫事人員應該是優先施打疫苗的族群，可是柯文哲的妻子陳佩琪身為聯合醫院和平婦幼院區的小兒科醫生，至今未施打疫苗。雖然柯文哲僅笑著回應表示「她在看有沒有更好的疫苗。」





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不過陳佩琪晚間隨即在臉書上PO文，表示「難道要不顧老婆的意願，硬推她去打AZ，才叫有鼓勵？」陳佩琪文末更表示，AZ疫苗到台灣至今，已經開放這麼多順位的人打了，「請問總統打了嗎？議員您不是更應該關心她嗎？她常接待外交泡泡沒隔離的外賓，且她比我更重要，更有義務為民表率，不是嗎？」





陳佩琪表示，自己的丈夫台北市長都出來打給人家看了，「請問議員，市長還要怎麼樣才叫鼓勵醫護人員打？難道要不顧老婆的意願，硬推她去打AZ，才叫有鼓勵？」





陳佩琪說，議員要推銷AZ，那很好，要揪自己家族的女性成員或同黨女議員公開打AZ，也沒意見，若看她是在聯醫工作，要發函給聯醫，請總院叫旗下醫護都打AZ否則開除也尊重，但市議員可以在議會上「痛批」我一個基層醫師沒打疫苗？議員是何來的權力管人家是否接種疫苗或接種何種疫苗？





陳佩琪也公開表明自己不打AZ疫苗的原因，陳佩琪強調，過去不表態是否打AZ就是不想影響AZ的打氣，不過今天既然市長都公開說了，「那我就表明我不打『非複製病毒載體疫苗』，因有較高的血栓風險，我要打mRNA疫苗，像BNT或Moderna。」





陳佩琪反批中央，AZ已經開放這麼多順位的人打了，「請問總統打了嗎？議員您不是更應該關心她嗎？她常接待外交泡泡沒隔離的外賓，且她比我更重要，更有義務為民表率，不是嗎？」



