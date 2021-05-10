顏寬恒要陳柏惟「莫忘初心」　張博洋酸：不愧是過來人

柏惟兄

奉勸陳柏惟「莫要遺忘當初您孤身一人來此時的初心，莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持，不忘初心」，對此台灣基進新聞部主任張博洋則酸：「謝謝顏大哥的金玉良言，不愧是過來人」

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柏惟兄

寬恒一直覺得，像您一樣的年輕人從政，真的非常難得，真的希望您好好珍惜這樣的機緣」，並表示自己從小在海線長大，認為陳柏惟千里迢迢到海線加上烏日、霧峰的選區才一年多，對我鄉親和民情可能並不熟悉。

顏寬

並表示，整個台中地區的立委，以陳柏惟上的網路電視媒體時數最多，或許這其中有甚麼他不懂的成就感與必要性，但也難怪選民會抱怨與不滿。好的立法委員不需要有四十八小時，只要專心做好一件事：照顧好海線與烏日霧峰地區的選民，也就夠了，並奉勸「柏惟兄」，莫要遺忘當初孤身一人來此時的初心，莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，共勉之。

台灣基進新聞部主任張博洋則酸：「謝謝顏大哥的金玉良言，不愧是過來人」，張博洋並表示，根據公民監督國會聯盟資料，前立委顏寬恒首屆表現，第三會期質詢率16.67%、第四會期質詢率2.27%、第五會期質詢率4.35%、第六會期質詢率5.71%，連續四個會期獲得「待觀察」立委評分，而陳柏惟上任至今，已連兩屆獲得優秀立委評鑑，張博洋強調「受民所託，我們真的很珍惜，也盼望地方鄉親疼惜」。