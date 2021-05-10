印度新冠疫情持續惡化　代表處再傳2確診

印度新冠肺炎疫情持續惡化，累計確診數突破2200萬，自本月5日起每日確診人數逾40萬人。我國駐印度代表處今（10）日再傳2人確診，累計確診人數已達10人，外交部表示，駐處確診的同仁，如果因病情必須送回國內治療，外交部將申請使用CARPS保險公司的後送機制。





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外交部表示，我國駐印度代表處為確保同仁健康安全，主動陸續安排駐處人員及眷屬做PCR檢測，今日下午接獲檢測結果，另新增2名人員確診。確診人員立即接受藥物治療，並已安排赴當地醫院做進一步詳細檢查；駐處也請印度外交部提供確診人員所需醫療協助，同時持續向國內專業醫師諮詢個人保健措施。駐印度代表處也再度依據緊急應變計畫及印度政府相關規定，嚴格落實防疫標準作業程序。





截至今天下午為止，駐印度代表處共有10名人員確診，其中2位人員已搭乘醫療後送專機於5月8日傍晚抵達台北，目前正在醫院接受治療，恢復情形良好。此外，駐處也正持續安排其他人員全面進行PCR檢測。





外交部指出，部長吳釗燮對於近日來駐印度代表處同仁確診案例增加極度關心，已即刻採取多項緊急因應措施。駐處確診的同仁，如果因病情必須送回國內治療，外交部將繼續申請使用CARPS保險公司的後送機制；若屬輕症，則續留印度治療，並安排視訊方式提供醫療諮詢及診斷協助。





外交部已成立緊急應變小組做成決議，對於非經手核心業務的部份同仁，外交部將安排他們及眷屬儘速離開印度返回台灣，直到印度疫情穩定；但外交部將確保駐處的核心業務繼續運作。一旦駐處核心業務受到影響，外交部將派遣必要支援人員（已施打疫苗者優先)，以維持駐處重要核心業務順利運作。外交部強調，目前暫不考慮關閉駐印度代表處。









