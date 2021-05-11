英國調降疫情警報等級　17日擬開放室內群聚

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疫情警報等級共分為5級，第5級為最高，實施嚴格保持社交距離政策，第3級為逐步放寬各項限制。
英國在去年冬天疫情最嚴峻時，警報上升至第5級，代表醫療體系面臨被拖垮的危機。直到今年2月底才下降至第4級，現在進一步下降。
4大地區首席醫療官與英國國民保健署（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）發表聲明表示：「由於英國大眾努力保持社交距離，以及接種疫苗計畫開始發揮效力，可以看到確診數、病故數，以及住院人數都在持續下降。」
聲明表示：「儘管如此，病毒仍在傳播，每天都有人感染，因此我們仍須小心。疫情仍在全球大流行。我們必須繼續遵守規範，每個人也必須在收到通知後接種疫苗。」
由於疫情緩和，政府今天研商宣布下階段解禁措施，強生（Boris Johnson）預料稍晚將宣布從17日起，英格蘭地區的餐廳可以開放室內用餐，也可允許不同家庭聚會，婚禮、葬禮等將可開放30人參加。
許多被禁止的社交禮儀從17日起將可恢復，例如擁抱，不過專家仍建議民眾擁抱的時間不要太長，擁抱對象僅限非常親密的家人，且禁止臉貼臉接觸。
從5月17日起，英格蘭地區也將開放部分海外旅遊，不過目前綠色清單上只有葡萄牙、以色列、新加坡等12個國家及地區，英國旅客前往旅遊後，返國不需要隔離檢疫。台灣、日本及南韓等多數國家被列在棕色名單，入境後要自主居家隔離10天。（編輯：郭中翰）1100510