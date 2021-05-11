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批美炒作　華春瑩：中國3度「同意」世衛　向台通報疫情

▲中國外交部華春瑩10日表示，美國出於政治目的，大肆炒作台灣議題，而且世衛組織秘書處還在經過中國中央政府同意後3度向台灣地區通報疫情。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部華春瑩10日表示，美國出於政治目的，大肆炒作台灣議題，而且世衛組織秘書處還在經過中國中央政府同意後3度向台灣地區通報疫情。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-11 06:50:09

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)7日發表聲明，呼籲世界衛生組織(World Health Organization, WHO)總幹事邀請台灣以觀察員身份參與世衛大會(World Health Assembly, WHA)，聲稱將2400萬台灣民眾排除在外，只會危及全球衛生目標，不利於應對未來公共衛生危機；在這之前，七大工業國集團(G7)外長也發表聯合公報，支持台灣有意義地參加世衛組織論壇和世衛大會。對此中國外交部的回應則是，美國出於政治目的，大肆炒作台灣議題，而且世衛組織秘書處還在經過中國中央政府同意後3度向台灣地區通報疫情。

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10日在記者會上，中國外交部發言人華春瑩在被問到有關問題時，首先指控布林肯的有關聲明，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

華春瑩重申，世界上只有一個中國，台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認的根本原則，得到了國際社會的普遍支持。台灣當局頑固堅持台獨分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。

華春瑩並表示，美國出於政治目的，大肆炒作不讓台參加世衛大會將「危及全球衛生目標」，不利於應對未來公共衛生危機，這純屬編造的政治謊言，因為沒有誰比中國更關心台灣同胞的健康福祉。截至5月5日，中國中央政府向台灣地區通報新冠肺炎疫情258次，今年3月，兩岸還通過視頻連線方式，舉辦了兩岸防疫政策與經驗交流座談會，分享技術經驗。此外，在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務也做了妥善安排，並在「經中央政府同意後」，世衛組織秘書處還3次專門向台灣地區衛生專家通報疫情。

華春瑩指出，台灣當局多次自詡為「防疫模範生」，美方也在多個場合公開讚揚台灣的抗疫成果，另一邊卻又危言聳聽說會危及全球衛生目標，根本是自相矛盾，充分說明了美方所說的「將2400萬台灣民眾排除在世衛大會之外，不利於應對未來的公共衛生危機」，是徹頭徹尾的政治操弄，目的不過是為台灣參與世衛大會製造藉口。

最後華春瑩強調，台灣問題事關中國核心利益，沒有任何妥協、退讓的餘地，當前疫情仍持續蔓延，聚焦全球抗疫合作是本次世衛大會的首要任務，奉勸美方停止炒作涉台問題，因為這不僅無助於當前國際抗疫合作，也必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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