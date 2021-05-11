印度變種病毒警報升級！遭世衞列為「令人擔憂」

印度爆發第2波新冠疫情，讓全球抗疫之戰又再出現新挑戰，世界衞生組織(World Health Organization, WHO)週一宣布，將印度變種病毒株列為「在全球層面令人擔憂的病毒」(variant of concern)，並擔心該變種有導致疫苗效力降低的可能。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-11 07:19:22
世衛聲稱，初步研究顯示，去年首先在印度發現的變種新冠病毒株「B.1.617」，比原始病毒更容易傳播，世衞新興疾病部門代理主管范科霍芙(Maria Van Kerkhove)表示，不排除可能降低疫苗的保護能力，待更多研究結果出爐後會提供更多細節，不過世衞仍將疫苗視為有效的抗疫方法。
有關報導指出，包括印度變種病毒在內，目前全球共有4種變種病毒被世衞列為「令人擔憂」的變種病毒株。另外3種分別在英國、巴西及南非出現首例並流行。
印度疫情延燒，10日的單日新增確診和死亡仍相當高，國內湧現大量呼聲，要求政府應頒布全國封鎖令，以遏制疫情繼續失控。
世衞秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，世衞基金會已發起「一起支援印度」行動，將為當地募款購買醫療氧氣、藥物、防護裝備等。至於被問到是否會尋求連任，譚德塞則以自己目前專注在幫助全球抗擊疫情為由，未有正面回應。
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