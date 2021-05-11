好市多會員到期不敢續約！女抖「痛苦理由」 婆媽全認了
美式賣場好市多因為其物美價廉，加上時不時就會推出全新產品，在台灣可以說是大賣場霸主之一，深得不少婆媽的心。不過，近日就有網友討論「有人跟我一樣要續約很痛苦的嗎？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-05-11 08:04:38｜2021-05-11 08:04:44
原PO在「好市多情報站」貼文指出「那天去好市多買完東西結帳之後，結果店員跟我說會員快要到了，看要不要再續約，聽到這句話我整個愣在那，因為我真的好痛苦啊，我這一年來只來好市多2次.....實在很糾結到底要不要再續約，但好市多有些東西真的很不錯，可是又來很少次，有人跟我一樣嗎？」
「因為家裡只有三個人，常常買食物回去都吃不完，感覺有點浪費，當初因為沒逛過好市多才辦會員卡，現在好尷尬啊」貼文一出，網友紛紛回應「懂你感覺＝＝我們家也三個人，買個沙拉都吃半天吃不完」、「同樣困擾...我跟我老公去逛都不知道要買啥，份量都太大」、「好市多本來就是美式賣場，適合大家庭」、「我連買個奶凍捲都要跟鄰居分享...不然根本吃不完」、「痛苦+1覺得辦會員沒有回本的感覺」。
不過，也有不少網友表示「就不用續約啊，看朋友有沒有卡，可以一起去」、「找有卡的朋友一起去就好了啦」、「如果去很少次，可以申請臨時購物證吧」、「如果真的有需要還是辦啊，還是有三個人能吃完的食物、用品啊」、「還是會辦欸，才一千多，好市多很多東西都是別的賣場沒賣的」。（編輯：張嘉哲）