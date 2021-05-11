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南部再飆38度！6縣市高溫特報

天氣炎熱
▲中午前後台南市、高雄市有機會再飆38度，屏東縣也有機會升溫到36度，3縣市判定為橘色燈號﹔嘉義縣市、南投市氣溫也出現黃色燈號，民眾需嚴防高溫。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-11 08:18:16

中央氣象局指出，今（11）日各地大多為晴到多雲，午後山區有些小範圍的短暫雷陣雨，東半部則有不定時的局部短暫陣雨﹔氣溫部分，中午前後台南市、高雄市有機會再飆38度，屏東縣也有機會升溫到36度，3縣市判定為橘色燈號﹔嘉義縣市、南投市氣溫也出現黃色燈號，民眾需嚴防高溫。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」的專欄表示，昨（10）日全台最高溫37.5度，在高雄杉林區，南部已連7日達「高溫警示標準」(≧36度)；台東大武鄉也出現36.5度的高溫。

吳德榮說，根據今晨觀測資料顯示，滯留鋒附近的對流胞已向北調整，反映滯留鋒逐漸北移。雷達監測台灣附近無回波，各地無降雨。

今日至下週一（11至17日）「滯留鋒」在東海、華中附近徘徊；台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」的天氣，中午前後紫外線強、注意防曬；各地區最高氣溫皆在34度以上，中南部最高氣溫更可達37、38度，要多補充水分、防中暑；午後山區偶有零星少量降雨的機率。今日各地區氣溫：北部22至34度，中部22至37度，南部22至37度，東部21至35度。

吳德榮指出，最新各國模式下週二至週四（18至20日）的模擬，已有「南轅北轍」的結果；加拿大(CMC)模擬在南海有「熱帶擾動」發展，歐洲模式模擬無「熱帶擾動」，兩模式模擬的「滯留鋒」位置、強度也皆不同。且各國模式、新舊模擬間的調整，幅度皆很大，顯示模擬超過7天，「不確定性」已很大。

吳德榮認為，無論任何模式，下旬(超過10天)的模擬，已不宜再做為預報的依據。若忽視「科學極限」，勉強妄加臆測：下旬的天氣將會如何、如何，徒然降低預報的可信度而已；若因此而「杞人憂天」，更是大可不必，還是耐心等待誤差較小的模擬吧。

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