南部再飆38度！6縣市高溫特報

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吳德榮說，根據今晨觀測資料顯示，滯留鋒附近的對流胞已向北調整，反映滯留鋒逐漸北移。雷達監測台灣附近無回波，各地無降雨。
今日至下週一（11至17日）「滯留鋒」在東海、華中附近徘徊；台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」的天氣，中午前後紫外線強、注意防曬；各地區最高氣溫皆在34度以上，中南部最高氣溫更可達37、38度，要多補充水分、防中暑；午後山區偶有零星少量降雨的機率。今日各地區氣溫：北部22至34度，中部22至37度，南部22至37度，東部21至35度。
吳德榮指出，最新各國模式下週二至週四（18至20日）的模擬，已有「南轅北轍」的結果；加拿大(CMC)模擬在南海有「熱帶擾動」發展，歐洲模式模擬無「熱帶擾動」，兩模式模擬的「滯留鋒」位置、強度也皆不同。且各國模式、新舊模擬間的調整，幅度皆很大，顯示模擬超過7天，「不確定性」已很大。
吳德榮認為，無論任何模式，下旬(超過10天)的模擬，已不宜再做為預報的依據。若忽視「科學極限」，勉強妄加臆測：下旬的天氣將會如何、如何，徒然降低預報的可信度而已；若因此而「杞人憂天」，更是大可不必，還是耐心等待誤差較小的模擬吧。