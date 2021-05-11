疑因疫情兇猛處理不及 印度恆河驚現數十具遺體被沖上岸
印度新冠疫情持續惡化，隨著確診及死亡人數持續增加，醫院和火葬場等地都已不堪重負，現在又傳有約40具遺體不知何故，被沖上恆河河岸；雖然死者的身分仍在調查，但民眾懷疑是因火葬場無法消化大量遺體的處理作業，才會選擇丟入河中。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-11 08:36:47｜2021-05-11 08:46:53
綜合《BBC》等外媒報導，印度北部地方官員庫馬(Ashok Kumar)透露，近日在比哈爾邦(Bihar)及北方邦(Uttar Pradesh)邊境的巴克薩縣(Buxar)，發現約40具遺體被沖上恆河北部河岸，有些因在水裡浸泡多日而呈現腫脹，還有的似乎是火化到一半。
儘管目前尚不清楚這些遺體為何會以這種方式出現，但當地媒體報導稱，這些可能都是新冠肺炎的受害者，因火葬場無法處理如此大量的遺體，又或是北方邦有家屬沿著河岸進行火化程序時，不慎讓遺體掉進河中，目前已經由當局處理完畢。
部分印度媒體報導稱，被沖上河岸的遺體其實已多達百具。一些當地居民和傳媒工作者向《BBC》透露，由於火葬用的木材短缺，加上喪葬費用增加，部分貧窮家庭別無選擇，只能將死於新冠肺炎的親人遺體直接送入河中。然而這種方式也讓他們擔心可能會導致病毒更加擴散。
根據美國約翰霍普金斯大學的數據，自新冠大流行開始以來，印度已通報了逾2260萬例確診、246116例死亡，不少專家都認為，實際的染疫及病逝人數可能更高。
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