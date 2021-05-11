  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疑因疫情兇猛處理不及　印度恆河驚現數十具遺體被沖上岸

▲印度新冠疫情持續延燒，奪走許多人命，並導致當地醫院及火葬場不堪重負。現在又傳出有數十具遺體沿著恆河被沖上北方縣城，當地民眾大多懷疑是因火化不及或家屬無力負擔喪葬費用。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度新冠疫情持續延燒，奪走許多人命，並導致當地醫院及火葬場不堪重負。現在又傳出有數十具遺體沿著恆河被沖上北方縣城，當地民眾大多懷疑是因火化不及或家屬無力負擔喪葬費用。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-11 08:36:47｜2021-05-11 08:46:53

印度新冠疫情持續惡化，隨著確診及死亡人數持續增加，醫院和火葬場等地都已不堪重負，現在又傳有約40具遺體不知何故，被沖上恆河河岸；雖然死者的身分仍在調查，但民眾懷疑是因火葬場無法消化大量遺體的處理作業，才會選擇丟入河中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《BBC》等外媒報導，印度北部地方官員庫馬(Ashok Kumar)透露，近日在比哈爾邦(Bihar)及北方邦(Uttar Pradesh)邊境的巴克薩縣(Buxar)，發現約40具遺體被沖上恆河北部河岸，有些因在水裡浸泡多日而呈現腫脹，還有的似乎是火化到一半。

儘管目前尚不清楚這些遺體為何會以這種方式出現，但當地媒體報導稱，這些可能都是新冠肺炎的受害者，因火葬場無法處理如此大量的遺體，又或是北方邦有家屬沿著河岸進行火化程序時，不慎讓遺體掉進河中，目前已經由當局處理完畢。

部分印度媒體報導稱，被沖上河岸的遺體其實已多達百具。一些當地居民和傳媒工作者向《BBC》透露，由於火葬用的木材短缺，加上喪葬費用增加，部分貧窮家庭別無選擇，只能將死於新冠肺炎的親人遺體直接送入河中。然而這種方式也讓他們擔心可能會導致病毒更加擴散。

根據美國約翰霍普金斯大學的數據，自新冠大流行開始以來，印度已通報了逾2260萬例確診、246116例死亡，不少專家都認為，實際的染疫及病逝人數可能更高。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
50.39%49.61%
2021-05-10-2021-05-13

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
13.11%86.89%
2021-05-07-2021-05-10
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀